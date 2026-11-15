El pasado 2 de noviembre nació Jazmín, la segunda hija de Stephanie Demner y Guido Pella. A diez días del nacimiento, y ya acomodados nuevamente en su hogar junto a su hija mayor Arianna, la pareja contó cómo fue el parto.

“Storytime del parto y cómo casi la quedamos los dos”, empezó contando la influencer en un divertido video que grabó junto a su pareja para contarle a sus millones de seguidores cómo fue el parto de su segunda hija.

Entre risas, Stephanie fue contando la sucesión de hechos desde que se internó para realizar la cesárea hasta que ambas fueron llevadas a su habitación privada. Además, contó cuál fue la insólita propuesta de su marido tras el parto.

Stephanie Demner contó cómo fue su parto (Video: Instagram @stephaniedemner)

STEPHANIE DEMNER CONTÓ CÓMO FUE SU SEGUNDO PARTO

“Nosotros teníamos programada la cesárea para el lunes a las 9 de la mañana, por lo cual teníamos que llegar un poquito más temprano. Llegamos muy bien. De nervios estábamos okey”, empezó contando Stephanie Demner frente a cámara mientras Guido Pella la interrumpía para corregirla: “Yo no estaba tan okey...”.

“Yo estaba mucho mejor que en mi parto con Ari”, aclaró la influencer que, al llegar al quirófano, le avisaron que le iban a poner la anestesia. “Viene Nacho, mi obstetra, y Mariela, la partera y me empiezan a hacer mimitos. Y le digo: ‘Chicos, sé exactamente lo que están haciendo. Me están conteniendo’”, fueron sus palabras.

“Cuando me ponen la anestesia me empecé a sentir tan mal. Me empezó a correr como un calor y sentía que me bajaba la presión, que a mí nunca me pasó en la vida. Cuando me acuestan, todo el peso de Jaz en la panza se me va para abajo”, relató Demner que sintió en ese momento que se iba a desmayar.

Nació Jazmín, la segunda hija de Stephanie Demner (Foto: Instagram @stephaniedemner)

Ante esta situación, empezó a buscar a su pareja quien, al entrar en el lugar, la vio tan mal que también empezó a sentirse mal. “Te veo desmayada casi”, recordó. “Y pediste algodón con alcohol. El protocolo es cuidar a la mujer embarazada. El que está ahí de acompañante, si se desmaya, lo corren a un costado y lo atienden después”, explicó la mamá de Arianna y Jazmín.

“A la tercera que pedí el algodón y no me lo dio, empecé como... Y me dicen: ‘Tirate acá’. Le digo: ‘No, estoy bien’. ‘Tirate, tirate, tirate’”, contó Guido. Entonces, Stephanie acotó: “¡Me quedé sola! ¡Sola en la camilla!“. ”Sí, pero fueron tres segundos que me volvió el alma al cuerpo de nuevo", aclaró Pella.

Nació Jazmín, la segunda hija de Stephanie Demner (Foto: Instagram @stephaniedemner)

Finalmente, la influencer logró recomponerse e inició la cesárea. “Al toque nació Jazmín, que estaba perfecta. La escuchamos llorar y nos la dieron. ¿Y qué te dije yo en el parto de Ari y en el parto de Jazmín? ‘Le hacés marca personal’“, dijo mientras miraba a su marido. Finalmente, los tres fueron llevados a su habitación.

Por último, Guido dijo: “Contá que me enfermé”. “Antibióticos, yendo a la guardia... ¡gran compañero de parto!“, ironizó Stephanie que, por último, contó: ”Guido me dice: ‘Estoy para el tercero’. “Sí, obvio. ¿O no? Una nenita más", cerró él, entre risas.