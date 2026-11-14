Benjamín Vicuña volvió a quedar, indirectamente, en el centro de la escena mediática en medio de la polémica que tiene como protagonistas a Wanda Nara y Eugenia “la China” Suárez. Esta vez, el actor eligió las redes sociales para compartir una imagen familiar que despertó curiosidad por el particular momento en el que decidió publicarla.

Lejos de sumarse públicamente a las declaraciones cruzadas, el chileno compartió una fotografía de su hijo Amancio, fruto de su relación con la China, con quien también es padre de Magnolia.

En la imagen se ve al pequeño de espaldas, parado sobre el césped de una cancha y con una camiseta de fútbol argentina con el número 10 en la espalda. La postal, tomada durante el atardecer, tiene una estética especial y transmite una escena de infancia, lejos del ruido mediático que rodea a sus padres.

Foto: Captura de Instagram Stories (@benjaminvicuna.ok)

El detalle que convirtió la publicación en una postal especialmente comentada fue el contexto. Durante las últimas horas, Wanda y la China protagonizaron un nuevo y feroz enfrentamiento público.

Foto: Instagram (@benjaminvicuna.ok)

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IVANA ICARDI TOMÓ PARTIDO POR LA CHINA SUÁREZ Y LE LANZÓ UN LETAL MENSAJE A WANDA NARA: “NO AÑADIRÍA NADA MÁS”

La guerra entre Wanda Nara y Eugenia “la China” Suárez sumó una nueva protagonista y, esta vez, llegó desde el entorno más cercano de Mauro Icardi. En medio del explosivo cruce que ambas protagonizaron este sábado en las redes sociales, Ivana Icardi decidió romper el silencio y respaldar públicamente a una de ellas con un mensaje tan breve como contundente.

No es ningún secreto que la hermana del futbolista mantiene una relación distante con Wanda. De hecho, Ivana celebró en su momento el divorcio de su hermano y la conductora, y nunca ocultó la buena onda que tiene con la China Suárez.

Esta vez, la mediática no necesitó escribir demasiado para dejar en claro su postura. Primero, compartió en sus historias de Instagram una publicación de su cuñada en la que la actriz apuntaba con durísimos calificativos contra Wanda.

Foto: Captura de Instagram Stories (@ivannaicardi)

Pero eso no fue todo. Después, Ivana también replicó el descargo de la exactriz de Casi Ángeles, en el que lanzó una picante reflexión sobre el dinero y la vida, con una frase que no pasó inadvertida. Junto a esa publicación, la hermana de Mauro agregó su propia sentencia, sin vueltas y con un claro guiño a Eugenia: “Dicho esto, pues ya estaría. No añadiría nada más”.

¡Clarito!