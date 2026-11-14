El escándalo entre Wanda Nara y Eugenia “la China” Suárez está lejos de terminar. Después de que ambas se sacaran los trapitos al sol y se lanzaran fuertes acusaciones sobre sus respectivos vínculos con hombres comprometidos, una nueva protagonista se sumó a la polémica: Tamara Báez. La expareja de Elián “L-Gante” Valenzuela salió a bancar a la actriz y le dedicó un picante palito a la conductora de MasterChef Celebrity.

Todo comenzó después del explosivo descargo de la China, en el que volvió a quedar expuesto el conflictivo historial sentimental de las protagonistas. En medio de las repercusiones, Tamara decidió expresarse en las redes sociales donde le comentó a Gustavo Méndez un posteo que hacía referencia directamente a este escándalo: “Se tenía que decir y se dijo”, escribió.

Aunque no mencionó directamente a Wanda, el mensaje fue interpretado como un claro cuestionamiento hacia ella, especialmente por la historia que las une a través de L-Gante.

Foto: Captura de Instagram (@mecomprendezmendez) Por: Fabiana Lopez

La publicación de Tamara rápidamente generó todo tipo de comentarios, y despertó todo tipo de reacciones de los usuarios que también quisieron dejar su opinión sobre este tema.

¡Tremendo!

Tamara Báez: “Se tenía que decir y se dijo”.

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LOS LLAMATIVOS DETALLES DEL ACUERDO QUE FIRMARON L-GANTE Y TAMARA BÁEZ CON EL QUE SELLARON LA PAZ

La novela entre Elián “L-Gante” Valenzuela y Tamara Báez sumó un capítulo inesperado (en agosto de 2025) y con final (al menos por ahora) feliz. Según revelaron en Sálvese Quien Pueda, el cantante de y su ex lograron firmar la paz tras meses de tensiones por la cuota alimentaria de su hija, Jamaica.

Todo ocurrió de manera tan extravagante como sorprendente. El jueves por la noche, en medio de un evento, un abogado llegó en un BMW y, ante la mirada de todos, sacó los papeles para que el artista firmara el acuerdo que selló la paz.

“Muy a lo L-Gante”, bromeó uno de los panelistas al describir la escena, que incluyó una foto del momento exacto. Así, el músico, que había tenido problemas para salir del país debido a su deuda alimentaria, dejó estampada su firma en el papel que marcó una nueva etapa en sus vidas.