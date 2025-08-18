En medio de rumores de reconciliación, Elián “L-Gante” Valenzuela rompió el silencio y habló sin filtro sobre su vínculo actual con Tamara Báez, con quien tiene a su hija, Jamaica.

Fue en una nota con Puro Show donde el cantante dejó una frase que no pasó desapercibida.

Consultado por el reencuentro con Tamara, L-Gante aclaró: “No estamos en pareja. Lo que sí, hace como más de un año que no nos veíamos. Entonces, el reencuentro fue groso para nosotros porque teníamos muchas cosas que hablar, muchas cosas que poner en orden. Nos vinos de 10 y estábamos felices los dos”

“Obvio que en un momento llegó la parte de hablar de asuntos amorosos y ella tiene que tener su tiempo para pensar sola y no apurarse. Comentó que quiere tomarse un tiempo y yo también lo entiendo. No era para decir ‘ahora que se separó (de Thiago Martínez) pongámonos en pareja ya”, agregó.

Por último, cuando le preguntaron directamente si le gustaría volver con Tamara, su respuesta sorprendió: “Y estaría bueno, creo yo. Pienso más en lo mejor para mi hija, porque en el momento que nos reencontramos, lo que más disfrutamos fue eso”, cerró, contundente.

TRAS VOLVER CON TAMARA BÁEZ, L-GANTE TOMÓ UNA DRÁSTICA DECISIÓN CON WANDA NARA

Luego de idas y vueltas, Elián “L-Gante” Valenzuela anunció oficialmente que volvió con Tamara Báez, con quien tiene a su hija, Jamaica. Pero la noticia no llegó sola. Apenas horas después, el artista tomó una decisión que sorprendió a todos: dejó de seguir a Wanda Nara en Instagram.

El gesto no pasó desapercibido para sus seguidores, sobre todo porque días atrás se los había visto juntos en el debut teatral de Claudia Valenzuela, madre del cantante. En ese evento, incluso Wanda subió al escenario para entregarle un ramo de flores, en una muestra de cercanía que ahora parece quedar en el pasado.

Aunque ni L-Gante ni Wanda hicieron declaraciones sobre el unfollow, la secuencia de hechos alimenta las versiones que señalan que esta determinación podría haber sido una condición de Tamara para retomar la relación.

Por ahora, el misterio sigue abierto, pero el click en “dejar de seguir” ya encendió un nuevo capítulo en esta novela mediática que no para de sumar capítulos.