Después de que la China Suárez y Wanda Nara se dijeran de todo a través de sus redes sociales este sábado, L-Gante se metió en medio de esta interminable guerra, aclaró de qué lado está e hizo un especial pedido que involucra a todos los que forman parte del Wanda Gate.

Entre las historias de Instagram que se dedicaron la actriz y la conductora, apareció la de Elián Valenzuela, expareja de Wanda, con quien Eugenia también publicó una canción. Todo empezó con esta frase de la China, haciendo referencia al supuesto ofrecimiento que le hizo la conductora al cantante cuando eran novios, contado por él mismo en televisión.

“‘No tenes dignidad’ me dice una mujer que ofrece autos a cambio de que se casen con ella”, dijo Suárez en su descargo, lo que motivó al artista de cumbia 420 a hacer una publicación en la que expresó: “Amor y paz. Siempre de este lado, deseando que puedan solucionar de la mejor manera”, junto a una foto con Wanda.

L-Gante se metió en la pelea entre Wanda Nara y la China Suárez (Foto: Instagram/@lgante_keloke y @wanda_nara).

Wanda por su parte, reposteó la story en la que L-Gante le dio todo su apoyo, acompañada con una chicana para Mauro Icardi, a quien dejó por el cantante: “Como dolió este amor verdadero”. Si bien hoy ya no están juntos, Nara y Elián tienen un buen vínculo y así lo demuestran en sus redes.

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