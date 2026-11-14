Flor Peña, Leticia Brédice, Pilar Gamboa y Natalie Pérez dieron inicio a la temprada de verano de Mar del Plata 2027 (Fotos: Movilpress).

Mar del Plata comienza a palpitar una nueva temporada teatral y este viernes 13 de noviembre se realizó la presentación oficial de la cartelera 2027, con la presencia de reconocidos actores y figuras del espectáculo. El encuentro reunió a los protagonistas de las distintas obras que llegarán a la ciudad durante el verano y también convocó a la prensa nacional, en una jornada en la que los looks de los famosos se llevaron todas las miradas. La familia Rottemberg reafirmó así su histórica apuesta por la actividad teatral marplatense, que cumple 49 años consecutivos.

Entre las propuestas que integran la programación se destacan “La función que sale mal”, con Diego Reinhold, Héctor Díaz y Fredy Villarreal; “La llamada”, protagonizada por Momi Giardina, Flor Jazmín Peña y Leticia Siciliani; y “Viuda e hijas”, con Nora Cárpena, María Valenzuela y Leticia Brédice. También forman parte de la cartelera “Las hijas”, dirigida por Adrián Suar y protagonizada por Soledad Villamil, Pilar Gamboa y Florencia Peña; “Regla de 3 simple”, con Felipe Colombo y Julieta Savioli; y “Misery”, con Julia Calvo y Juan Gil Navarro.

Los famosos dieron inicio a la temporada teatral de Mar del Plata 2027 (Foto: Movilpress).

La programación se completa con el unipersonal “Chungo”, que marcará la primera visita del actor español Luis Zahera a Mar del Plata; “Las cosas maravillosas”, con Natalie Pérez; y las últimas funciones de Mauricio Dayub en el Teatro Bristol. Con propuestas para distintos públicos y figuras de trayectoria y nuevas generaciones, la temporada ya empezó a tomar forma. En esta nota, las fotos de los famosos que participaron de la presentación y los detalles de sus looks.

LAS FOTOS DE LOS FAMOSOS EN LA PRESENTACIÓN DE LA TEMPORADA TEATRAL DE MAR DEL PLATA 2027

Natalie Pérez dio inicio a la temprada teatral de Mar del Plata 2027 (Foto: Movilpress).

Soledad Villamil, Pilar Gamboa y Florencia Peña dieron inicio a la temporada teatral de Mar del Plata 2027 (Foto: Movilpress)

Flor Peña dio inicio a la temporada teatral de Mar del Plata 2027 (Foto: Movilpress)

Pilar Gamboa dio inicio a la temporada teatral de Mar del Plata 2027 (Foto: Movilpress)

Letricia Brédice dio inicio a la temporada teatral de Mar del Plata 2027 (Foto: Movilpress)

Freddy Villarreal dio inicio a la temporada teatral de Mar del Plata 2027 (Foto: Movilpress)

Los famosos dieron inicio a la temporada teatral de Mar del Plata 2027 (Foto: Movilpress)

Julia Calvo y Juan Gil Navarro dieron inicio a la temporada teatral de Mar del Plata 2027 (Foto: Movilpress)

Felipe Colombo y Julieta Savioli dieron inicio a la temporada teatral de Mar del Plata 2027 (Foto: Movilpress)

Los famosos dieron inicio a la temporada teatral de Mar del Plata 2027 (Foto: Movilpress)

Fotos: Movilpress.