Las fotos del velatorio de Marcos Camino de Los Palmeras (Foto: RS Fotos)

Familiares, amigos, músicos y fanáticos se acercaron este miércoles a despedir a Marcos Camino, histórico fundador y acordeonista de Los Palmeras, quien murió el martes 10 de noviembre a los 76 años. El velatorio se realizó en El Molino, Fábrica Cultural, en la ciudad de Santa Fe, y estuvo marcado por las lágrimas, las muestras de afecto y la presencia de integrantes de la banda que compartieron con él más de cinco décadas de historia musical.

El féretro con los restos del artista estuvo rodeado de coronas enviadas por sus seres queridos, por Los Palmeras y por el grupo Ráfaga. Desde las primeras horas de la ceremonia, cientos de personas se acercaron para darle el último adiós. Entre ellas había seguidores que viajaron desde distintas localidades de la provincia para homenajear a uno de los grandes referentes de la cumbia santafesina.

Una de las imágenes más conmovedoras de la jornada fue la del micro negro de Los Palmeras estacionado frente al edificio. Los músicos y miembros del equipo de trabajo llegaron para acompañar a la familia de Camino en un momento especialmente doloroso para la agrupación. El periodista santafesino Alan Vidaña describió la escena y destacó la cantidad de fanáticos que se habían acercado para despedir al acordeonista.

Pese a las diferencias que terminaron separándolos en los últimos tiempos, Cacho Deicas despidió a su ex compañero con una emotiva publicación en sus redes sociales: “Hoy toca despedirme de un compañero de la vida”, escribió, junto a una foto juntos.

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LAS FOTOS DE LA DESPEDIDA DE MARCOS CAMINO, FUNDADOR DE LOS PALMERAS

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Las fotos del velatorio de Marcos Camino de Los Palmeras (Foto: RS Fotos)

Las fotos del velatorio de Marcos Camino de Los Palmeras (Foto: RS Fotos)

Las fotos del velatorio de Marcos Camino de Los Palmeras (Foto: RS Fotos)

Las fotos del velatorio de Marcos Camino de Los Palmeras (Foto: RS Fotos)

Cacho Deicas despidió a Marcos Camino (Foto: Instagram @cachodeicasoficial)

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