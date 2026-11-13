Valeria Archimó reavivó su histórico conflicto con Sol Pérez y volvió a referirse a las sospechas de infidelidad que involucraron a la conductora y a su entonces pareja, Guillermo Marín. Durante una entrevista en El Ejército de la Mañana, el ciclo de streaming de Bondi Live, la bailarina recordó el difícil período que compartieron en una obra teatral y reconoció que todavía tiene dudas sobre lo que ocurrió.

En diálogo con Pepe Ochoa, Santiago Riva Roy y Fefe Bongiorno, la coreógrafa fue consultada sobre los rumores de un supuesto acercamiento entre Sol Pérez y su entonces pareja. Lejos de esquivar el tema, reconoció que todavía le quedaron interrogantes sobre aquella situación.

“Me quedó una espina ahí. Nunca más hablé con Sol, ni la vi ni me la crucé”, expresó al recordar aquel episodio.

Valeria Archimó con Pepe Ochoa, Santiago Riva Roy y Fefe Bongiorno. Video: Bondi

QUÉ DIJO VALERIA ARCHIMÓ SOBRE SOL PÉREZ

Además de referirse a las sospechas de infidelidad, Archimó recordó las dificultades que atravesó durante la convivencia laboral con la conductora y fue muy crítica con su comportamiento.

“Fue difícil laburar con ella en su momento. Era muy estrellita. Era fatal”, disparó.

Valeria Archimó y su hija en el estreno de Flavio Mendoza, La Cúpula (Foto: Movilpress).

“Yo era la coreógrafa y no hablaba conmigo, hablaba directamente con Guillermo. Se quejaba y llegaba a la función 10 minutos antes sin haber ensayado el musical”.

QUÉ DIJO GUILLERMO MARÍN SOBRE SOL PÉREZ

“Fue difícil todo ese momento, por eso cuando salió el tema, a mí me quedó una rareza ahí”, agregó Valeria. “Obvio que Guillermo me lo negó, pero ya está”, señaló.

Sol Pérez (Foto: Instagram @lasobrideperez)

“No sé qué pasó, pero fue algo raro”, concluyó Archimó.

El enfrentamiento entre ambas se remonta al verano de 2018 y 2019, cuando compartieron elenco en la revista Nuevamente juntos, producida por Guillermo Marín, quien en ese momento estaba en pareja con Archimó.