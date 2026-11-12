La televisión argentina vive una nueva noche de fiesta con la entrega de los premios Martín Fierro de Cable 2026. La ceremonia organizada por APTRA se realiza este viernes 13 de noviembre, con la conducción de Marina Calabró y Sergio Lapegüe y transmisión en vivo por A24.

En total, se entregaron 35 estatuillas para reconocer a las principales figuras, programas y producciones de la televisión paga.

A24 y TN encabezan las nominaciones, con 21 candidaturas cada una. Entre los nombres destacados de esta edición aparecen Luis Novaresio, Eduardo Feinmann, Nelson Castro, Jonatan Viale, Carolina Amoroso y Ariel Tarico. A continuación, el detalle de todas las ternas y sus respectivos ganadores.

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Los ganadores están identificados en cada terna. Los resultados restantes se pueden completar a medida que avance la ceremonia.

1. Señal de noticias

A24

TN

Crónica TV

C5N

2. Interés general

Basta Baby – Baby Etchecopar (A24).

Duro de Callar – Tomás Méndez (Crónica TV).

Redespiertos – Guido Martínez (TN).

3. Magazine

Arranca la tarde – Marina Calabró y Facundo Pastor (A24).

Duro de Domar – Pablo Duggan (C5N).

Empezar el día – Amalia “Yuyito” González (Ciudad Magazine).

Mañanas Picantes – Montserrat Brizuela y David Kavlin (Argentina 12).

4. Económico

Economía & Real Estate – Daniel Zampone (Metro)

Mediodía Económico con Santiago Llul (Canal Económico).

Comunidad de Negocios – José del Río (La Nación+).

5. Periodístico

Argenzuela – Jorge Rial (C5N).

¿La ves? – Jonatan Viale (TN).

Minuto Uno – Gustavo “Gato” Sylvestre (C5N).

WiFi – Nicolás Wiñazki y Santiago Fioriti (A24).

6. Cultural / Educativo

El baúl de Charlie – Charlie López (TN).

Los siete locos – Cristina Mucci (Canal de la Ciudad).

Mi país – Victoria Vanella (Argentina 12)

7. Entrevistas

Cuerpo técnico – Hernán Castillo y Juan Russo (DeporTV).

Luis Novaresio Entrevista – Luis Novaresio (A24)

Right Now – Julieta Camaño (C5N).

8. Arte, moda y tendencia

La jaula de la moda – Joaquín “El Pollo” Álvarez (Ciudad Magazine).

Mandinga Tattoo – Diego Staropoli (Canal de la Ciudad)

Palacios y Mansiones – Fabián Medina Flores (Canal A).

9. Noticiero diurno

Otra mañana – Antonio Laje (A24).

Siempre Noticias – Germán “Pampa” Mónaco y Liliana Caruso (Crónica TV)

Tempraneros – Mario Massaccesi y Paula Bernini (TN).

10. Noticiero central

Diario de las 20 – Analía Argento (Argentina 12).

La noche – Sebastián Dumont y Ornella Cauteruccio (Canal 26).

Más verdad – Esteban Trebucq (La Nación+).

Tierra de nadie – Diego Esteves y Nahuel Suárez (Crónica TV).

11. Deportivo

El juego – Sergio Goycochea y Marcelo Benedetto (DSports).

Paso a paso – Ariel Rodríguez y Gustavo Lombardi (TyC Sports)

ESPN F12 – Mariano Closs (ESPN).

12. Periodístico deportivo

Sportia (TyC Sports).

SportsCenter (ESPN).

TN Deportivo (TN)

TNT Data Sports (TNT Sports).

13. Musical

Copes Tango Show – Johana Copes (Canal de la Ciudad).

Cultura DJ – Gustavo Palmer (Canal de la Ciudad)

Q Íntimo: Abel Pintos – Mariana Olivari (Quiero Música en Mi Idioma)

14. Infantil / Juvenil

Argentinhitos (Pakapaka).

Cantando y bailando con Plim Plim (El Canal del Payaso Plim Plim).

Selenkay, segunda temporada (Disney Channel).

15. Servicio informativo

A24.

C5N.

Crónica TV.

TN.

16. Documental

Adolfo Cambiaso: En el nombre del polo (Star Channel).

Generación Dorada (Fox Sports).

Octubre TV (Argentina 12).

17. Temas médicos

A ciencia cierta – Daniel Stamboulian (Metro).

Alimenta tu vida – Alicia Crocco (Metro).

Doctor C – Guillermo Capuya (C5N)

18. Culinario

Cocina sin límites – Salvador Mazzocchi (Discovery).

Historias Ricas (TN).

Maestros de la medialuna – Juan Manuel Herrera (El Gourmet).

19. Programa rural

Bichos de campo – Matías Longoni (Metro).

TN Campo (TN).

Tranquera abierta (Canal Rural)

20. Turismo y tiempo libre

Abriendo caminos (América Sports).

El turismo y la hospitalidad – Cristina Castro (Canal 26).

Turismo Argentina – Diego D’Angelo (Metro).

21. Servicios

El defensor – Adrián Frascino (Crónica TV).

Fenómenos – José Bianco y Matías Bertolotti (TN).

Las tardes de Pink – Judith Casal (KZO).

Transición 2030 – Catalina de Elía (A24).

22. Juegos / Entretenimientos / Reality / Humor

C5N en tu barrio – Diego Costa (C5N).

Para alquilar balcones – Martina Soto Pose (Canal de la Ciudad).

Tarico Fake News – Ariel Tarico (TN)

23. Producción integral

América 24 (A24).

Cromañón, 20 años (Somos AMBA).

Crónica Televisión (Crónica TV).

Morir en guerra ajena (TN).

C5N.

24. Labor humorística

Ariel Tarico – Solo una vuelta más y Tarico Fake News (TN)

Roberto Peña – La liga de la risa (Somos AMBA).

Romina “Romi” Scalora – La vuelta (Fox Sports).

25. Labor conducción femenina

Carolina Amoroso – TN Internacional (TN).

Marina Calabró – Arranca la tarde (A24).

Paula Bernini – Tempraneros (TN).

26. Labor conducción masculina

Diego Sehinkman – Solo una vuelta más (TN).

Eduardo Feinmann – Noticiero A24 (A24).

Esteban Godoy – Último momento (Crónica TV).

Luis Novaresio – Buen día A24 y Luis Novaresio Entrevista (A24).

27. Labor periodística deportiva

Alejandro Wall (Fox Sports).

Diego Latorre (ESPN).

Leonardo Paradizo (A24).

Marcelo Benedetto (DSports).

Sebastián “Pollo” Vignolo (ESPN).

28. Labor periodística femenina

Rosario Ayerdi – Argenzuela (C5N).

Cecilia Boufflet (A24).

Débora Plager – +Info a la tarde (La Nación+).

29. Labor periodística masculina

Alejandro Bercovich (C5N).

Ernesto Hadida (Crónica TV).

Nelson Castro (TN).

Pablo Rossi (A24).

30. Cronista / Movilero

Cristian Eche (Crónica TV).

Alejandro Moreyra (C5N).

Mercedes Mora (A24).

Fabián Rubino (A24).

31. Panelista

Rubén Rabanal (A24).

Rodolfo Cingolani (TyC Sports)

Román Iucht (TNT Sports Premium).

32. Columnista de espectáculos

Alejandra Peñalva (TN)

Cecilia Martí (TN).

Lucas Bertero (Ciudad Magazine).

33. Columnista político

Adrián Ventura (TN).

Daniel Bilotta (La Nación+).

Mariel Fitz Patrick (A24).

34. Columnista económico

Florencia Barragán (TN).

Andrés Lerner (C5N).

Willy Laborda (A24).

Lara López Calvo (A24).

35. Columnista policial / Judicial

Gabriel Iezzi (A24).

Lucas Occhipinti (Crónica TV).

Nicolás Pizzi (La Nación+).

Rodrigo Alegre (TN).

36. Aviso publicitario

Códigos – Aeropuertos Argentina (Don by Havas).

Conquistadores – Fratelli Branca (Zurda).

Easy a todo – Easy (Don by Havas).

Valemos mucho – Banco Macro (Virgin Film).

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