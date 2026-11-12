En una noche cargada de confesiones, Nora Colosimo no esquivó ninguna pregunta en LAM. Entre charlas sobre la relación de Wanda Nara con Martín Migueles, la madre de la conductora confirmó el fuerte cruce entre su hija y la China Suárez durante el último conflicto en “la casa de los sueños”

La tensión entre Wanda y la China quedó expuesta cuando Ángel de Brito le consultó a Nora si era cierto que la actriz había insultado el trabajo de su hija. “Sí, eso lo dijo Wanda”, respondió Colosimo, dejando en claro que el comentario de la China fue directo: “tu película es una mierd...”.

Ángel de Brito fue al hueso y preguntó si Migueles le había contado qué habló con la China Suárez. Nora confirmó que sí sin dar detalles y cuando le consultaron si hubo insultos entre ellos, Colosimo fue contundente: “No”.

Wanda Nara (Foto: Movilpress)

Antes de la intervención de Migueles, Wanda le habría dicho a Eugenia “cerrá el ort..., sos una negra de m...”, según informó Pepe Ochoa y fue entonces cuando la China habría respondido con el insulto sobre su película.

La China Suárez y Martín Migueles en medio del escándalo en 'La casa de los Sueños' (Foto: captura SQP).

CÓMO SIGUE EL VÍNCULO ENTRE WANDA NARA Y MARTÍN MIGUELES

En el ida y vuelta, Ángel de Brito quiso saber cómo sigue la relación entre Wanda Nara y Martín Migueles. Nora fue contundente: “Sí, están súper bien”. Además, contó que Migueles es “como un integrante más” de la familia y que comparte asados con Wanda.

Wanda Nara y Martín Migueles en un evento de lujo (Foto: Movilpress).

Barby y Nazarena preguntaron si Migueles le había dado alguna cartera o presente, y Nora dijo: “No, nada”. Sobre la convivencia, Pilar Smith consultó si vivían juntos y Nora explicó: “Están muchísimo juntos, sí, comparten”.

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