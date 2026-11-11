La última gala de MasterChef Celebrity dejó uno de los momentos más tensos de la temporada. Grego Rossello y Wanda Nara protagonizaron un ida y vuelta cargado de reproches, chicanas y frases picantes que sorprendieron a todos en el estudio.
Todo comenzó cuando Wanda le recordó a Grego un episodio anterior: “Lo mismo para Gregorio, que me hizo también un caprichito la última vez que lo vi acá adelante”. El humorista no dudó en responder: “No hice ningún caprichito”. Pero la conductora insistió: “Sí, Gregorio, anunciaste una falsa renuncia”.
Rossello se defendió: “No dije eso, no usé la palabra renuncia. Dije que estaba con poca fuerza y es cierto, estoy con poca fuerza”. Wanda Nara no dejó pasar la oportunidad y dijo harta: “Ay Dios”.
Grego, visiblemente incómodo, replicó ante las cámaras: “Señora, a usted que está en la casa le agradezco el aguante, pero me queda poca fuerza. Uno va a la almohada, descansa y viene de otra manera”.
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EL CRUCE SUBIÓ DE TONO Y GREGO ROSSELLO SE MOSTRÓ INCÓMODO
La conductora fue por más y le preguntó: “¿Estás fuerte para hoy?”. Grego respondió con ironía: “Sí, qué sé yo. Imaginate, fui el mejor plato un día”. Wanda retrucó: “¿Cómo, sí o qué sé yo? Dijimos que te teníamos seguro, fuerte”.
El ida y vuelta continuó con Grego intentando explicar su situación: “Estoy explicando una idea, Wanda”. Pero Nara lo interrumpió: “Te generás muchas dudas, Gregorio”. El participante, ya molesto, lanzó: “Estoy explicando algo, si no me dejás terminar es muy difícil”.
La tensión se sintió en el estudio. “Hoy Gregorio está en una. Está como bajo de energía, le conté esta Wanda medio raro”, comentó Rocío Robles. “Un día fui el mejor plato, me ilusioné con una gala. A verla de acá arriba, no se me dio. Lógicamente, eso a uno lo frustra”, reconoció Grego.
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