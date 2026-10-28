La reciente fiesta que organizó el elenco de MasterChef Celebrity dio mucho de qué hablar. Luego de que Nora Colosimo, la madre de Wanda Nara, diera a conocer supuestos detalles de lo ocurrido esa noche, también se dijo que Juli Poggio y Grego Rosselló habían estado a los besos frente a sus compañeros.
Cabe remarcar que Grego, actual participante del reality gastronómico, se encuentra en una cruzada por “conquistar” el corazón de la conductora, Wanda Nara. Sin embargo, en los últimos días habría intentado conquistar otros corazones.
A raíz de los rumores que estuvieron circulando en los últimos días, el programa de Yanina Latorre fue a buscar la palabra oficial y encontró a Juli en la puerta de Telefe donde le preguntaron por su supuesto vínculo con el influencer.
QUE DIJO JULI POGGIO SOBRE LOS RUMORES
“Vi gente chapar”, admitió Juli Poggio cuando fue abordada por el cronista de SQP, el ciclo que conduce Yanina Latorre en América TV. Ante la insistencia, la participante de MasterChef Celebrity terminó revelando que, anteriormente, se había dado unos besos con Grego Rosselló aunque esta no fue la ocasión.
“Con Grego fue un piquito de amigos. Fue hace un montón, no es de ahora, hace como dos años”, reveló la influencer. Además, aprovechó para confirmar que ahora en MasterChef Celebrity se llevan muy bien porque mantienen una amistad: “Posta, lo quiero mucho”.
Grego Rosselló, por su parte, también se refirió a los rumores: “Es cierto que pasó en un boliche, pero hace como cuatro años, me di un beso con Juli, pero no fue ahora. Me van a meter en problemas, tengo hasta buena onda con el novio, nada que ver, sería rarísimo”, insistió. Además, habló de Wanda Nara: “Tengo que mantener una coherencia, no puedo andar chapándome a todo el mundo”.