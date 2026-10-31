Lali Espósito y Pedro Rosemblat se casan este sábado en una ceremonia íntima, rodeados de sus familiares y amigos más cercanos. A pocas horas del gran día, LAM reveló cuál es el lugar elegido por la pareja para celebrar su boda y mostró algunos detalles de los preparativos.

El encargado de dar la información fue el cronista Fede Flowers, quien se trasladó hasta San Telmo, donde se encuentra el espacio elegido por los novios. Según describió, se trata de una antigua casona que combina la arquitectura tradicional porteña con abundante vegetación.

La casona donde se casa Lali Espósito con Pedro Rosemblat en San Telmo (Foto: Instagram)

“Estamos en pleno corazón de San Telmo, exactamente a unos metros de donde mañana van a dar el sí Lali y Pedro Rosemblat”, contó el movilero el último viernes en el vivo de América, quien también aseguró haber visto al periodista dentro de la propiedad.

La casona donde se casa Lali Espósito con Pedro Rosemblat en San Telmo (Foto: Instagram)

Además, describió el operativo de seguridad montado en los alrededores: “El lugar donde van a estar los invitados, donde van a llegar y donde van a estacionar está cercado. Es toda la cuadra”.

La casona donde se casa Lali Espósito con Pedro Rosemblat en San Telmo (Foto: Instagram)

Según relató, desde el exterior pudo observar parte del armado de la celebración. “Había mesas; parecía que estaba todo ya enmantelado. También se escuchó algo de sonido. Me parece que estaban haciendo una prueba”, detalló. La organización del evento estaría a cargo de Claudia Villafañe.

LALI ESPÓSITO ADELANTÓ CÓMO SERÁ SU CASAMIENTO CON PEDRO ROSEMBLAT

Días antes de la boda, Lali Espósito había dado algunas pistas sobre el festejo en una entrevista con Frontera. Allí dejó en claro que no busca una celebración ostentosa, sino un encuentro especial con sus seres queridos.

“Es muy tranqui y es muy para nuestra familia, nuestros amigos y para nosotros, para celebrar este amor”, expresó Lali, quien también descartó la posibilidad de lucir un vestido con una cola de varios metros.

Lali Espósito y Pedro Rosemblat (Foto: Movilpress)

La cantante destacó especialmente la emoción que le genera reunir a sus afectos en un mismo lugar: “Se unen los amigos, se une mi familia. Tengo familia en el interior del país, en Argentina, y viajan para esta boda”.

Por el momento, los novios tampoco tienen previsto realizar una luna de miel debido a sus compromisos laborales. “No, cero. Por ahora no, ningún tipo de descanso. No me dio la agenda”, contó la artista.

De esta manera, Lali y Pedro se preparan para celebrar su historia de amor en una ceremonia que, fiel al perfil reservado que eligieron para su relación, tendrá a la intimidad como protagonista.

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