Nazarena Obrecht, novia de Francisco Stoessel, habría dejado de seguir a Tini Stoessel en Instagram, un detalle que no pasó desapercibido. Juariu compartió una serie de capturas que evidenciarían una llamativa diferencia entre las cuentas de ambas mujeres.

El picante gesto de la novia del hermano de Tini Stoessel. Crédito: Instagram

EL GESTO DE LA NOVIA DEL HERMANO DE TINI STOESSEL QUE LLAMÓ LA ATENCIÓN

Juariu revisó la lista de seguidos de Nazarena Obrecht y buscó el usuario de Tini Stoessel. Para su sorpresa, la cantante no apareció entre los resultados, lo que indicaría que la joven no la sigue actualmente en Instagram.

El picante gesto de la novia del hermano de Tini Stoessel. Crédito: Instagram

El picante gesto de la novia del hermano de Tini Stoessel. Crédito: Instagram

Sin embargo, la situación se volvió todavía más llamativa cuando realizó la búsqueda inversa. Al ingresar al perfil de Tini, comprobó que la artista sí sigue a Nazarena, dejando en evidencia que, al momento de las capturas, el vínculo digital no era recíproco.

“¿Vieron que la novia del hermano de Tini dejó de seguir a Tini?”, escribió Juariu sobre una de las imágenes que compartió con sus seguidores, alimentando las especulaciones en pleno conflicto familiar de los Stoessel