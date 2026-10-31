El nacimiento de los cinco cachorritos de Lucy revolucionó la casa de Jimena Barón, que compartió con sus seguidores cada detalle de la llegada de los nuevos integrantes de la familia.

Sin embargo, hubo alguien que no pareció demasiado impresionado con semejante acontecimiento: Arturo, el hijo menor de la actriz, quien tuvo un encuentro con los perritos y protagonizó un divertido momento que su mamá no tardó en mostrar en las redes sociales.

Jimena Barón mostró la reacción de su hijo Arturo ante la llegada de los cachorritos de Lucy a su casa (Foto: captura de Instagram).

En el video que publicó en sus historias de Instagram, se puede ver al nene cerca de los pequeños cachorros, aunque su atención estaba puesta en cualquier otra cosa menos en ellos. Mientras Lucy y sus cinco crías eran las protagonistas de la escena, Arturo parecía mucho más interesado en sus zapatos y en lo que sucedía a su alrededor.

JIMENA BARÓN, IMPACTADA CON SU HIJO MENOR POR SU REACCIÓN AL CONOCER A LOS CACHORRITOS DE LUCY

La reacción del pequeño desató la risa de Jimena Barón, que no pudo evitar hacerle un comentario con mucho humor. “No hay nada que te conmueva, hijo. Otro niño estaría flasheadísimo con esto. Bosteza Arturo, le chupa un huevo todo. Arturo, sos tío”, lanzó la actriz, divertida por la indiferencia de su hijo.

Lejos de contagiarse del entusiasmo de su mamá, Arturo siguió concentrado en sus propios asuntos, sin demostrar demasiado interés por los cinco cachorritos que acababan de llegar a la familia.

Jimena Barón fue abuela de perritos (Fotos del Instagram de Jimena Barón)

Así, entre bostezos, zapatos y una mamá completamente emocionada, Jimena compartió una de las postales más desopilantes de la llegada de los perritos. Una escena en la que Lucy fue la gran protagonista y Arturo, por ahora, parece no estar demasiado interesado en asumir su nuevo rol de tío.

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