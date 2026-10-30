Emilia Mernes estuvo en el programa Sería Increíble, donde habló a corazón abierto sobre las críticas y los comentarios de odio que recibe habitualmente en las redes sociales. Durante su visita a OLGA, la cantante reconoció que hubo momentos en los que la exposición mediática y los cuestionamientos llegaron a afectarla.

“Un poco me pasaba, no te voy a negar, pero estoy más relajada ahora”, expresó al hablar sobre el temor a que sus declaraciones fueran sacadas de contexto y generaran nuevas polémicas.

Además, reflexionó sobre el ensañamiento con las mujeres: “Es algo de la época, no me lo tomo personal, sobre todo lo hacen con nosotras, pero a mí un poquito más”.

Emilia Mernes habló en OLGA del hate (Foto: captura de streaming).

Además, contó que llegó a ponerse nerviosa antes de dar entrevistas por miedo a las repercusiones y explicó que aprendió a distinguir los comentarios de las redes de lo que sucede en su vida cotidiana. “Yo salgo a la calle y nunca nadie me faltó el respeto”, señaló.

EL GESTO DE JIMENA BARÓN CON EMILIA MERNES QUE LA ARTISTA AGRADECIÓ

En medio de esta situación, Jimena Barón salió a bancar públicamente a Emilia Mernes y tuvo un gesto que no pasó inadvertido. A través de su cuenta de X, la actriz elogió el último lanzamiento de su colega: “Me encantó Bodypainting de Emilia, creo que ella encontró un sonido que le queda espectacular. No entiendo el pedido ‘que cambie’ cuando un artista hace algo particularmente bien”.

Lejos de quedarse ahí, Barón redobló su defensa y aseguró que la intérprete debería continuar por ese camino si es lo que desea. “Banco muchísimo que si ella quiere cantar y decir lo que canta y dice, lo haga todas las veces que quiera. Que se instale ahí y no la mueva nadie, a pesar de algunas críticas, tiene para mí más valor aún”, agregó.

Jimena Barón salió a bancar a Emilia Mernes (Foto: captura de X).

La conductora también hizo referencia a las críticas que suelen recibir las artistas y destacó que Emilia tiene talento para sostener su propuesta. “Además siempre hay otra música para escuchar, si quisieran. Ella da lo que quiere dar y lo que sabe que hace fabulosamente bien. El video y el sonido tienen una calidad de altísimo nivel”, sostuvo. Y cerró su publicación con un contundente: “Chapeú”.

LA RESPUESTA DE EMILIA MERNES AL APOYO DE JIMENA BARÓN

El mensaje no pasó inadvertido para Emilia Mernes, que decidió responderle públicamente y agradecerle el respaldo. “Gracias por el aguante, Jime, sos lo más”, escribió la cantante, junto a varios emojis de corazones y gestos de cariño.

La respuesta de Emilia Mernes a Jimena Barón tras su mensaje en redes (Foto: captura de X).

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