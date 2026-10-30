La producción de Mirtha Legrand y Juana Viale ya tiene todo listo para las mesazas de este fin de semana; una nueva emisión se viene en eltrece con La Noche de Mirtha y Almorzando con Juana con sus respectivos invitados de lujo, con Juana Viale al frente de ambos pogramas mientras su abuela se recupera.
Al igual que cada semana, las mesazas tendrán a las personalidades más destacadas de la política, el espectáculo y el deporte en sus mesas, en un espacio único para el análisis y la diversión.
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QUIÉNES SON LOS INVITADOS DEL PROGRAMA DE MIRTHA LEGRAND DE ESTE SÁBADO 31 DE OCTUBRE DEL 2026
El sábado 31 de octubre, Juana Viale marca agenda desde las 21:30 por la pantalla de eltrece; la conductora estará sentada en esta edición junto a la actriz y panelista de La mañana con Moria, María Fernanda Callejón.
La mesaza estará ocupada en esta oportunidad también por la bailarina y actriz que está por regresar al espectáculo SEX, Noelia Marzol, el periodista, politólogo y conductor Manu Jove y el periodista de policiales, Mauro Szeta.
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QUIÉNES SON LOS INVITADOS DE JUANA VIALE DE ESTE DOMINGO 1 DE NOVIEMBRE DEL 2026
El domingo 1 de noviembre desde las 13.45 horas, Juana Viale recibirá en su programa Almorzando con Juana a la reconocida cocinera argentina Dolli Irigoyen y el músico Manuel Wirzt, quien recientemente lanzó su nuevo álbum, Versiones encontradas.
También serán de la partida de este fin de semana en la mesaza de Juana la actriz y actual pareja de Esteban Lamothe, que se desempeña tanto en teatro como en plataformas, Débora Nishimoto, y el meteorólogo, periodista y conductor Diego “Jopo” Angeli.
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