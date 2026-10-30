El teatro suma una nueva propuesta a su cartelera porteña con “Bardo”, la obra de Ivor Martinic, autor de la reconocida pieza “Mi hijo sólo camina un poco más lento”.

Con dirección de Francisco Lumerman y un destacado elenco encabezado por Paola Barrientos y Marcelo Subiotto, el espectáculo tendrá su estreno el próximo 8 de enero a las 20 horas en el Teatro Picadero.

La temporada tendrá una duración de 12 únicas semanas y las entradas ya se encuentran a la venta a través de Plateanet.

De qué trata “Bardo”

La historia transcurre durante una noche atravesada por una tormenta que altera los planes de una familia. Afuera llueve sin parar y Juan está decidido a comenzar una nueva etapa de su vida: junto a su novia Nina, se prepara para inaugurar su restaurante, llamado «Bardo».

Sin embargo, las calles se inundan, la electricidad deja de funcionar y la apertura debe postergarse.

Al mismo tiempo, Pablo, el hijo de Juan, está a punto de viajar a Europa sin una fecha definida para regresar. En ese contexto, Elsa, su madre, llega al restaurante con la intención de reunir lo que queda de su familia y compartir con Juan ese último momento de despedida.

La tormenta los obliga a convivir durante una noche en la que nada sucede como estaba previsto. A partir de esa situación, la obra propone una mirada sobre los vínculos familiares, las relaciones amorosas y aquellas cosas que muchas veces quedan sin decir.

El equipo de "Bardo"

Reparto de “Bardo”

Paola Barrientos.

Marcelo Subiotto.

María Abadi.

Agustina Cabo.

La dirección está a cargo de Francisco Lumerman, mientras que el texto pertenece al dramaturgo croata Ivor Martinic, reconocido internacionalmente por «Mi hijo sólo camina un poco más lento».

Cuándo y dónde ver “Bardo” en Buenos Aires

El espectáculo tendrá funciones durante 12 únicas semanas en el Teatro Picadero, ubicado en Enrique Santos Discépolo 1857, Ciudad de Buenos Aires.