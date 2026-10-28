La obra teatral “Lo mucho que te amé”, basada en la novela de Eduardo Sacheri, regresa con una segunda temporada al Teatro Premier. Protagonizada por Belén Brito, Lucía Gómez y Tomás Pol, y dirigida por Corina Fiorillo, la puesta estrenará el jueves 4 de marzo de 2027, luego de una primera temporada con todas las funciones agotadas.

“Lo mucho que te amé”: quiénes protagonizan la obra

La segunda temporada de Lo mucho que te amé contará con las actuaciones de Belén Brito, Lucía Gómez y Tomás Pol, bajo la dirección de Corina Fiorillo.

La adaptación teatral fue realizada por Corina Fiorillo, Eduardo Sacheri y Belén Brito, con la participación del propio escritor, autor de la novela original, en el proceso de llevar su historia al escenario.

La puesta combina recursos visuales, narrativa sonora y una propuesta de actuación física y emotiva para trasladar la intensidad del relato literario a la experiencia teatral.

De qué trata “Lo mucho que te amé”

Ambientada en el barrio porteño de Palermo durante las décadas de 1950 y 1960, Lo mucho que te amé explora los vínculos amorosos, el deseo, la monogamia y los mandatos familiares a través de la mirada de Ofelia.

La historia recorre más de treinta años de una vida familiar y de una Argentina en transformación, en la que el amor convive con las renuncias, los silencios y las decisiones que dejan huellas imborrables.

Con una mirada sensible sobre las relaciones humanas, la obra propone reflexionar sobre los sentimientos, las convenciones sociales y las elecciones personales que atraviesan distintas generaciones.

Cuándo estrena “Lo mucho que te amé” y cómo comprar entradas

La segunda temporada de Lo mucho que te amé se estrenará el jueves 4 de marzo de 2027 en el Teatro Premier.

Las entradas se encuentran disponibles a través de Plateanet, con una preventa exclusiva y un beneficio para clientes de BBVA, quienes podrán acceder a tres cuotas sin interés.