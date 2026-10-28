Lucas Spadafora se suma a Fuerza Bruta para protagonizar una noche especial en Sala SinPiso, en Buenos Aires. El humorista, actor, cantante y creador de contenido participará de la función del viernes 6 de noviembre de 2026, a las 21, en una propuesta que combinará su versatilidad artística con la experiencia inmersiva característica del espectáculo.

La presentación también se enmarca en la celebración y la previa de la Marcha del Orgullo, con una función que promete sumar intervenciones y momentos especiales a una de las experiencias teatrales más reconocidas de la escena local.

Foto: prensa Fuerza Bruta

Las entradas ya se encuentran a la venta a través de Ticketflash.

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Lucas Spadafora en Fuerza Bruta: cuándo es la función y dónde comprar entradas

La función especial de Fuerza Bruta con Lucas Spadafora como artista invitado será el viernes 6 de noviembre, a las 21, en Sala SinPiso.

Las entradas se pueden conseguir a través de la plataforma Ticketek.

Foto: prensa Fuerza Bruta

La participación del artista se integrará al universo escénico de Fuerza Bruta, una propuesta que combina música, movimiento, acrobacias, agua y recursos visuales para generar una experiencia inmersiva en la que el público forma parte del entorno.

Bajo la producción de Foggia Company, el espectáculo incorpora invitados, intervenciones y momentos diferentes en sus funciones, con el objetivo de renovar la experiencia en cada presentación.

Quién es Lucas Spadafora: de las redes sociales al teatro y la televisión

Lucas Spadafora construyó su carrera a partir de las redes sociales y logró expandirse hacia distintos formatos artísticos. Con una comunidad de más de 760 mil seguidores, se convirtió en una figura reconocida entre el público joven y trasladó su carisma a la televisión, el teatro y la música.

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En 2018 recibió un premio Martín Fierro Digital, un reconocimiento a su recorrido en el universo de los contenidos digitales.

En teatro, participó de producciones como Kinky Boots, donde interpretó a una de las Angels, y Sex, el espectáculo de José María Muscari. También formó parte de programas como LOL Argentina y Cantando 2020.

Actualmente, se desempeña como co-conductor de Patria y Familia, el ciclo de LUZU TV, y continúa explorando nuevas facetas artísticas a través de la música y la performance.

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Uno de sus proyectos más recientes es Euforika, su alter ego drag, con el que amplía su expresión artística y explora otros lenguajes escénicos.

Su llegada a Fuerza Bruta representa un nuevo cruce entre disciplinas, en una propuesta que combina entretenimiento, performance y participación del público.

Fuerza Bruta: una experiencia inmersiva que se renueva en cada función

Fuerza Bruta se caracteriza por una puesta en escena que rompe con los límites tradicionales del teatro. A través de la música, el vuelo, el agua, el movimiento y la adrenalina, el espectáculo propone una experiencia sensorial que invita al público a vivir la acción desde distintos puntos del espacio.

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La producción de Foggia Company impulsa una dinámica de renovación constante, con intervenciones y artistas invitados que aportan nuevos matices a cada presentación.

A lo largo de su recorrido internacional, la propuesta llegó a escenarios de Brasil, Perú, México, Inglaterra y Corea, además de consolidar su presencia en Buenos Aires.

Foto: prensa Fuerza Bruta Por: candeallende

En ese contexto, la participación de Lucas Spadafora suma una nueva dimensión a la experiencia, con una función especial vinculada también con la previa de la Marcha del Orgullo.

La cita será el viernes 6 de noviembre a las 21 en Sala SinPiso, con entradas disponibles a través de Ticketflash.