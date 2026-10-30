“Entraron mecheros”, denunció Mariano de la Canal a través de sus redes sociales donde contó que le habían entrado a robar a su local de remeras ubicado en San Fernando. Furioso, mostró las imágenes y la denuncia correspondiente.

Apenas siete días después de haber inaugurado su comercio, Mariano fue víctima de un robo. Furioso, el mediático reveló en sus redes sociales que ya hizo la denuncia correspondiente en la comisaría y mostró los rostros de los ladrones.

Según relató en LAM, los empleados del comercio a cargo no se dieron cuenta del robo en el momento, sino horas después cuándo a Mariano le llamó la atención el faltante de una campera. Al revisar el inventario, descubrió lo ocurrido.

Mariano de la Canal sufrió un robo en su local de remeras (Video: Instagram @marianodelacanal)

MARIANO DE LA CANAL SUFRIÓ UN ROBO EN SU LOCAL

Tras descubrir lo ocurrido a través de las cámaras de seguridad del negocio, Mariano de la canal se presentó en la comisaría de la zona donde radicó la denuncia. Luego, compartió lo ocurrido en su perfil de Instagram donde escrachó a los delincuentes.

Mariano de la Canal sufrió un robo en su local de remeras (Captura: Instagram @marianodelacanal)

Más adelante, reveló que había recibido mensajes de comerciantes y vecinos de la zona que reconocieron a los involucrados: “Son mecheros conocidos de la zona”. “Me pasaron fotos y me dijeron que también habían entrado a sus locales”, dijo.

En diálogo con LAM, Mariano explotó de bronca aunque reconoció la buena disposición de la Policía: “Cuando fui a hacer la denuncia, me trataron divino”. “Me da bronca porque uno está laburando. Me gusta hacer esto de la ropa y siempre me gustó el comercio”, admitió el mediático, aún dolido. “Van a terminar presos estos muertos de hambre”, cerró de manera contundente.