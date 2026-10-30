Diego Poggi vive un momento especial junto a Abrojo, el galgo rescatado que llegó a su vida hace algunas semanas. Para celebrar su primer mes de convivencia, el periodista compartió un álbum de fotos y videos de su mascota y le dedicó unas emotivas palabras.

“Nuestro primer mes juntos. Llegaste para hacerme la vida más linda. Qué tipazo sos, Abrojo”, escribió el periodista que ya consiguió un amigo para toda la vida. Junto al mensaje, compartió varios videos de este primer mes juntos.

A través de sus publicaciones, Poggi suele compartir distintos momentos de su día a día con el perro, que se muestra tranquilo y cariñoso, disfruta de dormir en su nuevo hogar y también encuentra tiempo para jugar.

Diego Poggi celebró el primer mes junto a Abrojo, su galgo (Video: Instagram @poggi)

LA HISTORIA DE DIEGO POGGI Y ABROJO

La historia de Abrojo comenzó cuando Diego Poggi decidió adoptar a un perro rescatado y darle una nueva oportunidad. Semanas atrás, el periodista anunció su llegada con una presentación especial: “Les presento a Abrojo. Es un galguito rescatado que conocí por acá. Ya les voy a ir a contando todo, pero por lo pronto, es un tipazo”.

Desde entonces, el conductor también mostró algunas de las situaciones que atraviesan juntos durante su adaptación. En una de sus publicaciones, contó que llevó a Abrojo al veterinario, pero tuvo que cargarlo en brazos porque el animal tenía miedo y se negaba a caminar. “El perro se me queda trabado en el medio de la calle y le tengo que hacer upa. Casi 20 kilos pesa”, relató con humor.

Abrojo, el galgo rescatado de Diego Poggi (Foto: Instagram @poggi)

Además, Poggi presentó oficialmente a su nuevo compañero durante la transmisión de El After, el programa que conduce en Streams Telefe, donde compartió detalles sobre su historia. “¿Ustedes pueden ver lo que es esto? Se llama Abrojo porque es re pegote. Es un galgo y lo encontraron tirado en la ruta, en Chacabuco”, contó.

El periodista también habló sobre los temores del animal y el proceso de adaptación a su nueva vida. “Es re miedoso, no saben el miedo que tiene cuando sale a la calle”, explicó. Luego, expresó sus deseos de construir un vínculo lleno de cariño: “Es un bebote hermoso. Espero que me haga bien y yo hacerle bien”.