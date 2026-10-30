Clima en Buenos Aires: anuncian tormentas y anticipan cómo estará el tiempo el fin de semana (Foto IA)

Durante la mañana, el cielo se presenta mayormente nublado, con una temperatura cercana a los 17 grados y una humedad del 91%. La probabilidad de precipitaciones para hoy es del 70%, por lo que se recomienda tener el paraguas a mano.

Cómo estará el tiempo el fin de semana en Buenos Aires

De acuerdo con el pronóstico del SMN, las condiciones mejorarán el sábado, mientras que el domingo podría regresar la inestabilidad.

Sábado 31 de octubre : se espera una jornada parcialmente nublada, con una mínima de 14 grados y una máxima de 24. No se prevén lluvias.

Domingo 1 de noviembre: habrá probabilidad de tormentas aisladas, con temperaturas de entre 15 y 25 grados. La posibilidad de precipitaciones alcanza el 40%.

Así, el sábado será el día más favorable para realizar actividades al aire libre, mientras que el domingo convendrá estar atentos a las actualizaciones del pronóstico.