El cuerpo de Nancy Godoy, la docente rural de 52 años que era buscada desde el 7 de octubre, fue encontrado en un potrero del paraje El Malezal, en la localidad correntina de Esquina. La mujer estaba semisumergida en una zona de difícil acceso, a unos 15 kilómetros de la escuela donde trabajaba como suplente. Por el caso hay cinco personas detenidas y la Justicia investiga un posible femicidio.

Según la información difundida por TN, dos efectivos de la Policía de Corrientes localizaron los restos durante un rastrillaje a caballo. El lugar es inhóspito, resulta complicado llegar en vehículo y no cuenta con señal telefónica, una dificultad que también afecta las comunicaciones de los investigadores. De acuerdo con fuentes oficiales citadas por ese medio, el sector donde apareció el cuerpo no había sido rastrillado previamente.

El cuerpo de Nancy Godoy fue trasladado a la morgue. (Video: TN).

Tras el hallazgo, los fiscales se trasladaron hasta el lugar para supervisar las actuaciones y preservar la escena. El cuerpo fue enviado al Instituto Médico Forense para la autopsia, cuyos resultados serán fundamentales para determinar la causa de la muerte, establecer cuánto tiempo llevaba allí y reconstruir las circunstancias del caso.

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CINCO DETENIDOS POR LA MUERTE DE LA DOCENTE

La investigación tiene cinco imputados. Ireneo Antonio Zarza, capataz y encargado del campo donde funcionaba la escuela rural, es uno de los principales sospechosos y está acusado como presunto autor del femicidio. También fueron detenidos los peones rurales Felipe Sandoval y Nahuel Rojas, además de Rosa Leguizamón, baqueana y pareja de Rojas, por su presunta participación en el encubrimiento. El quinto acusado es Ernesto Ezequiel Bordón, señalado por falso testimonio.

En paralelo, tomó relevancia un escrito que Godoy había presentado el 15 de agosto para denunciar las condiciones en las que encontró el establecimiento educativo. La maestra había señalado que la escuela estaba “totalmente abandonada”, sucia y con insectos. También advirtió sobre la falta de agua potable y las malas condiciones de los sanitarios. Según su relato, una madre de dos alumnos la ayudó a limpiar el edificio durante dos días para dejarlo “más o menos habitable”.

El dolor de la familia de Nancy Godoy, la docente que fue encontrada muerta en Corrientes. (Video: Telenoche)

Godoy había comenzado a trabajar en la escuela rural unos dos meses antes de su desaparición y, según contaron sus familiares, se ocupó de acondicionar el lugar para que los chicos pudieran asistir a clases. Su desaparición fue denunciada después de que no regresara a su casa y se perdiera el contacto con ella. Ahora, los resultados de la autopsia y las demás pericias serán determinantes para esclarecer qué ocurrió y establecer las responsabilidades de los detenidos.

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