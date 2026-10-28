La búsqueda de Nancy Godoy, la docente que había desaparecido en Corrientes, tuvo el peor desenlace. Este miércoles, la Policía provincial encontró su cuerpo sin vida, después de tres semanas de incertidumbre y una investigación que ya tiene a cinco personas imputadas.

La mujer, oriunda de Esquina, trabajaba como directora suplente de la Escuela Rural N° 626, ubicada en una zona de difícil acceso. Para llegar al establecimiento debía realizar un extenso recorrido que incluía traslados en vehículos y un trayecto de aproximadamente una hora y media a caballo.

QUÉ SE SABE DE LA DESAPARICIÓN DE NANCY GODOY EN CORRIENTES

El último contacto de la docente con su familia ocurrió el 7 de octubre, alrededor de las 20.45, cuando le envió un mensaje de WhatsApp a su hijo para avisarle que había llegado a la estancia El Curupí. Desde entonces, no volvieron a tener noticias de ella.

Como Godoy acostumbraba permanecer durante la semana en el establecimiento rural, donde las comunicaciones eran limitadas, sus familiares inicialmente no sospecharon que algo grave hubiera ocurrido. Sin embargo, al no regresar a su casa, presentaron la denuncia por desaparición el 14 de octubre.

Nancy Godoy. Crédito: Instagram

QUIÉNES SON LOS CINCO IMPUTADOS POR EL CRIMEN DE NANCY GODOY

La causa judicial tiene como imputados a Ireneo Felipe Zarza, Dionisio Sandoval y Nahuel Rojas por femicidio. Los dos primeros cumplen prisión preventiva. También está involucrada Rosa Leguizamón, la baqueana que habitualmente acompañaba a la docente durante el recorrido a caballo, acusada de homicidio simple.

El quinto imputado es Ezequiel Bordón, investigado por falso testimonio. Con el hallazgo del cuerpo, la causa entra en una nueva etapa en la que los investigadores buscarán establecer cómo murió la docente y reconstruir qué ocurrió después de su último mensaje.