La autopsia al cuerpo de Nancy Godoy. Video: TN.

El Instituto Médico Forense confirmó que Nancy Godoy fue víctima de una muerte de extrema violencia. El informe de la autopsia detalló que la mujer presentaba múltiples heridas punzocortantes y cortantes en distintas zonas, incluyendo la cara, el cuello y el abdomen.

Algunas de esas lesiones fueron provocadas cuando la víctima aún estaba con vida.

Los especialistas también detectaron lesiones defensivas y mutilaciones, entre ellas la amputación de la mano izquierda. Según relataron a la familia, nunca antes habían visto un caso con semejante nivel de salvajismo.

Nancy Godoy. Crédito: Instagram

El protocolo para determinar si hubo abuso sexual

El abogado de la familia explicó que, ante una muerte violenta de una mujer, los forenses deben seguir un protocolo específico para determinar o descartar un ataque sexual.

En este caso, además de los procedimientos habituales, se recolectaron muestras genéticas a pesar del estado en que se encontraba el cuerpo.

El letrado señaló que existe otra evidencia que refuerza la sospecha de un posible abuso, aunque los resultados finales estarán disponibles en los próximos días, una vez que se analicen las muestras tomadas durante la autopsia.