Pablo Migliore y la China Ansa volvieron a coincidir en las cocinas de MasterChef Celebrity (Telefe) y protagonizaron un picante intercambio que tuvo como protagonista una enorme pieza de carne. La periodista no pudo ocultar su indignación cuando vio la cantidad de ingredientes que recibió el exarquero, en medio de los rumores de romance que surgieron a partir de las versiones difundidas por Nora Colosimo, la mamá de Wanda Nara.

En el episodio de este jueves 29 de octubre, los participantes debían preparar un plato con los ingredientes que habían «comprado» en el mercado. Sin embargo, los jurados sorprendieron con una consigna inesperada: las canastas debían pasar al participante ubicado a su lado. Así, Migliore terminó recibiendo la compra de la China Ansa.

China Ansa y Pablo Migliore en MasterChef Celebrity (Foto: captura Telefe)

La situación provocó la bronca de la periodista, que también apuntó contra Nazareno Casero por la mala elección de los productos que había comprado para ella. “¡Sos un hijo de p...! ¡Hizo una compra de m...! ¡Dos patas de pollo, una manzana y un jengibre!“, exclamó, indignada por tener que entregar su canasta. «No me pueden ver feliz. Es una cosa impresionante», agregó.

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Pero lo que terminó de desatar su reacción fue descubrir la cantidad de productos que había recibido el exfutbolista. “Pablo tiene el balcón garantizado, con un canasto repleto de cosas. Puede hacer lo que quiera”, comentó en un corte de edición. Al ver los ingredientes, Migliore también se sorprendió: “Esta iba a abrir un restaurante”, bromeó.

El momento más divertido llegó cuando Wanda Nara le pidió a la China que ayudara a su compañero explicándole qué tenía pensado preparar con esos productos. “¡Tiene todo servido! ¡Panko de todos los colores! ¡Pan rallado de todos los colores! ¡Tiene la entraña gigante así! ¿Qué más quiere? ¿La milanesa de entraña espectacular, crujiente y de todos los colores?“, lanzó la periodista, completamente indignada.

China Ansa y Pablo Migliore en MasterChef Celebrity (Foto: captura Telefe)

La chicana siguió cuando Ansa volvió a dirigirse al exarquero: «Pablo, te odio». “¿Yo qué tengo que ver, amiga?“, respondió él, sorprendido. ”No sé, te odio", insistió ella, mientras Migliore prometía bautizar su plato como “Milanesa CoChina”. El divertido intercambio se produjo después de que Nora Colosimo difundiera versiones sobre un supuesto acercamiento entre ambos, algo que la periodista salió a desmentir públicamente. En aquella oportunidad, también contó que su marido, Diego Mendoza, se había tomado los rumores con tranquilidad y que la apoyaba en el reality.

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