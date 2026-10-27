La polémica volvió a instalarse en el mundo del espectáculo después de que Nora Colosimo lanzara una información falsa en sus redes sociales sobre unos participantes de Masterchef Celebrity, lo que generó un escándalo y por lo que Yanina Latorre apuntó durísima contra la madre de Wanda Nara, que actualmente es panelista.

Todo comenzó cuando, Nora publicó en su cuenta de Instagram data sobre la China Ansa y Pablo Migliore: “Ayer salieron los participantes cocineros de joda. Pidieron que no fueran los esposos, novio, etc., parece que hay dos parejas pero uno es casado. Dicen que el deportista con la asiática, reciente mamá? Presta con la ex del conductor del 9?”.

Nora Colosimo lanzó una bomba que involucró a la China Ansa y otro participante de Masterchef Celebrity (Foto: Instagram/@nora_colosimo).

Colosimo aseguró en LAM que esa la información le llegó por mensaje mientras estaba en su casa y que antes de publicarlo lo habría chequeado. La historia se viralizó y generó malestar entre los involucrados. “¿Quién la va a llamar a ella para darle una información? Fue Wanda”, disparó Yanina en el programa SQP, dejando en claro que la fuente de Colosimo sería su propia hija.

LLANTOS, LLAMADOS Y EL PEDIDO DE WANDA NARA

El escándalo tomó otra dimensión cuando trascendió que la China Ansa, se habría comunicado llorando con Wanda Nara para reclamarle el posteo de su madre. “La china está casada, tiene chicos chicos, o sea, es irresponsable”, remarcó Latorre, quien también reveló que Wanda intervino para pedirle a su madre que borrara la publicación.

“Yo conozco a Wanda, para mi fue ella, porque a mí Wanda también me tira cosas incomprobables y no las subo. Tenés que tener un poco de responsabilidad en todo esto”, sostuvo la conductora de SQP, recordando su experiencia durante el WandaGate.

La propia Nora Colosimo reconoció que borró la historia porque una de las partes se lo pidió y que hubo llantos de por medio. “Wanda le tendría que haber dicho que además de borrar la historia, le tendría que haber pedido disculpas”, sentenció Yanina indignada.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.