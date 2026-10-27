Una conocida marca argentina de indumentaria realizó su desfile este lunes 26 de octubre y reunió a numerosas figuras del espectáculo, la moda y las nuevas generaciones de famosos. Entre las protagonistas de la pasarela estuvieron Sofía Gonet y la actriz Eva De Dominici, quienes completaron sus estilismos con joyas de primerísima marca.

El evento también contó con la presencia de Lola Latorre junto a Mateo, integrantes del elenco juvenil de Margarita, India Ortega y Benicio Gravier, quien llamó la atención con su look durante la previa. La propuesta convocó tanto a personalidades consagradas como a figuras que pisan cada vez más fuerte en la escena joven.

En la primera fila se destacaron Candelaria y Micaela Tinelli, Emilia Attias, Camila Homs, Yoyi Francella, Florencia de la V, Felipe Fort y Cande Ruggeri, entre otros invitados. Así, el desfile de Esquina se convirtió en una cita destacada de la agenda fashion porteña, con una convocatoria que combinó tendencias, diseños y figuras reconocidas.

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LOS LOOKS DE LOS FAMOSOS EN UN DESFILE QUE REUNIÓ A LAS FIGURAS DEL ESPECTÁCULO

Camila Homs (Foto: Movilpress)

Lola Abraldes (Foto: Movilpress)

Benicio Gravier (Foto: Movilpress)

Mora Bianchi (Foto: Movilpress)

Lola Latorre (Foto: Movilpress)

Flor de la Ve (Foto: Movilpress)

Verónica de la Canal (Foto: Movilpress)

Cande y Mica Tinelli (Foto: Movilpress)

Mora Bianchi, Antonella Podestá y Pamela Baigun (Foto: Movilpress)

Yoyi Francella (Foto: Movilpress)

Cande Ruggeri (Foto: Movilpress)

Felipe Fort (Foto: Movilpress)

india Ortega (Foto: Movilpress)

Lola Abraldes y Mateo Belmonte (Foto: Movilpress)

Mercedes Lambre (Foto: Movilpress)

Ramiro Spangenberg (Foto: Movilpress)

Victoria Saravia (Foto: Movilpress)

Nacho Elizande y Kati Vara (Foto: Movilpress)

Brenda Di Aloy (Foto: Movilpress)

Emilia Attias (Foto: Movilpress)

Abril Schapo (Foto: Movilpress)

Cinzia Francischiello (Foto: Movilpress)

Sofía "La Reini" Gonet (Foto: Instagram qjecanwecan)

Eva De Dominici (Foto: Instagram qjecanwecan

Cande Ruggeri, Cami Homs, Vero de la Canal, Flor de la Ve y Emilia Attias (Foto: Movilpress)

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