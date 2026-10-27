Una conocida marca argentina de indumentaria realizó su desfile este lunes 26 de octubre y reunió a numerosas figuras del espectáculo, la moda y las nuevas generaciones de famosos. Entre las protagonistas de la pasarela estuvieron Sofía Gonet y la actriz Eva De Dominici, quienes completaron sus estilismos con joyas de primerísima marca.
El evento también contó con la presencia de Lola Latorre junto a Mateo, integrantes del elenco juvenil de Margarita, India Ortega y Benicio Gravier, quien llamó la atención con su look durante la previa. La propuesta convocó tanto a personalidades consagradas como a figuras que pisan cada vez más fuerte en la escena joven.
En la primera fila se destacaron Candelaria y Micaela Tinelli, Emilia Attias, Camila Homs, Yoyi Francella, Florencia de la V, Felipe Fort y Cande Ruggeri, entre otros invitados. Así, el desfile de Esquina se convirtió en una cita destacada de la agenda fashion porteña, con una convocatoria que combinó tendencias, diseños y figuras reconocidas.
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