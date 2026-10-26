Este fin de semana estalló el anuncio de Rodrigo Lussich sobre el fin de la dupla con Adrián Pallares tras varios años al frente de Socios del Espectáculo e Intrusos, y en SQP, Yanina Latorre aseguró que el creador de Los Escandalones es el gran responsable de esta ruptura artística y periodística.

En un comienzo Yanina recordó que hace unos meses Lussich aseguró en diversas entrevistas que estaba cansado del chimento. “Es muy de él querer hacer otra cosa, como humor político. Hasta me llegó a decir a mí que, si no conseguía nada en la tele, se abría, seguía en el teatro o con las redes”, explicó Latorre.

Yanina Latorre, Rodrigo Lussich y Adrián Pallares (Fotos: capturas América TV)

Sin embargo, Yanina aseguró que, en las entrevista con José María Listorti en Blender, Lussich “cambio el discurso”. “Dijo que se termina la dupla con Adrián, que en realidad lo que él quiere es hacer humor político, pero con C5N todavía no tenía nada, ni tenía otra oferta, y que no descartaba hacer un año más de Intrusos pero solo, sin Adrián. Le tiró la pelota al canal y ahora el canal va a tener que decidir si lo hace Adrián o él, porque él cambió el discurso”, lanzó Yanina, incisiva.

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Yanina contó que desde el canal le contaron que Lussich y Pallares se juntaron con las autoridades en julio para comunicarles esta decisión, a solo un año y medio de su regreso a América.

“Todo el mundo dice ‘están peleados’ y no están peleados. Yo creo que Adrián está triste porque cree que un éxito no se toca. Intrusos hoy es un éxito total. Es el mejor año de Intrusos, lejos. Tienen un gran panel, marcan agenda, les va muy bien de número”, remarcó la conductora.

Así mismo, Yanina sostuvo que la tristeza de Pallares es debido a que él tiene una familia de la que ocuparse y Lussich no tiene ese peso en sus decisiones. “Al principio el mensaje de Rodrigo era ‘Yo quiero dejar el chisme’, pero ahora, no sé si es que no consiguió nada o qué, pero cambia el discurso, como decía Pampito.

Ahora dice ‘No quiero conducir más con Adrián’. Quiere hacerlo solo, no por una pelea, sino que dice que llegó el momento de hacer su numerito”, agregó.

Yanina Latorre, Rodrigo Lussich y Adrián Pallares (Fotos: capturas América TV)

Ximena Capristo acotó que a ella le llegó que Pallares no quería irse de eltrece, pero Yanina aseguro que ambos “querían separarse” desde hace rato.

“Hicieron el programa en eltrece y cuando los llamaron para intrusos querían hacer los 25 años de intrusos, y ahí dejarlo. El tema es que a intrusos les fue bien, para mí mucho mejor de lo esperado.

Ahora Lussich te dice ‘bueno, ahora el canal tiene que decidir’. Es un poco incómodo para el canal”, cerró la conductora.

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