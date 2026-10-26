Eva Bargiela y Gianluca Simeone celebraron el primer año de su hijo: las fotos. Crédito: Instagram

Eva Bargiela y Gianluca Simeone vivieron un fin de semana muy especial con el festejo del primer cumpleaños de Faustino, su hijo. El pequeño cumplió un año el 25 de octubre y sus papás decidieron organizar una celebración que reunió a familiares, amigos y varias figuras del espectáculo.

La fiesta estuvo inspirada en el universo del circo y Plim Plim, uno de los personajes infantiles más populares. La decoración incluyó globos, una ambientación colorida y una torta especialmente diseñada para la ocasión.

Sin embargo, la gran sorpresa llegó con la aparición del propio Plim Plim, que se encargó de animar el cumpleaños con canciones y bailes. Aunque al principio Faustino se mostró algo asustado, poco después comenzó a disfrutar del espectáculo junto a los demás chicos.

LOS FAMOSOS QUE ESTUVIERON EN EL CUMPLEAÑOS DEL HIJO DE EVA BARGIELA

Entre los invitados se destacó Carolina Baldini, mamá de Gianluca Simeone.

La orgullosa abuela publicó imágenes junto a su nieto y dejó en evidencia su felicidad por compartir una fecha tan importante para la familia. “¡Soy feliz!”, escribió en una de sus publicaciones.

También asistió la China Ansa, acompañada por su pareja y sus hijos. La periodista mostró parte de las actividades infantiles, entre ellas un pequeño trampolín preparado para que los bebés pudieran divertirse.

Eva Bargiela y Gianluca Simeone celebraron el primer año de su hijo: las fotos. Crédito: Instagram

Eva Bargiela y Gianluca Simeone celebraron el primer año de su hijo: las fotos. Crédito: Instagram

Otra de las presentes fue Sofía Jujuy Jiménez, quien se sumó a la celebración y compartió con humor los souvenirs que se llevó del cumpleaños, entre ellos varios gorritos de circo.

Sol Pérez tampoco quiso perderse el festejo y asistió junto a su hijo Marco, que lució un look especial para disfrutar de la fiesta de su amiguito.

EL EMOTIVO GESTO DE LA FAMILIA SIMEONE CON FAUSTINO

Uno de los momentos más especiales de la celebración llegó cuando Eva Bargiela y Gianluca Simeone acompañaron a Faustino a soplar la velita de su primera torta de cumpleaños.

La familia se reunió alrededor de una mesa decorada con motivos circenses para celebrar el primer año del pequeño, mientras los invitados registraban la escena con sus celulares.

Eva Bargiela y Gianluca Simeone celebraron el primer año de su hijo: las fotos. Crédito: Instagram

Eva Bargiela y Gianluca Simeone celebraron el primer año de su hijo: las fotos. Crédito: Instagram

Eva Bargiela y Gianluca Simeone celebraron el primer año de su hijo: las fotos. Crédito: Instagram

Aunque no todos pudieron estar presentes, Diego “Cholo” Simeone, Carla Pereyra, Giovanni y Giuliano Simeone también participaron de la fecha especial a la distancia.

Los integrantes de la familia le enviaron mensajes de cariño al cumpleañero, demostrando que, pese a los kilómetros que los separan, quisieron acompañarlo en su primer aniversario.

De esta manera, Eva Bargiela y Gianluca Simeone celebraron el primer año de Faustino rodeados de afecto, en una fiesta que combinó diversión, emoción y numerosos momentos familiares.