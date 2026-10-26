Agustín Neglia estrenó el cuarto capítulo de Modo IA, su formato digital realizado con inteligencia artificial, y esta vez invitó a Laurita Fernández a protagonizar un viaje imposible al Antiguo Egipto.

Juntos buscan responder una de las grandes preguntas de la historia: ¿quién construyó las pirámides?

Después de las entregas junto a Christian y Celeste y de la experiencia con Pablo Giralt en Roma, el conductor presenta un nuevo episodio que combina historia, cultura general, humor y tecnología para acercar conocimientos al público a través de las redes sociales.

Agustín Neglia y Laurita Fernández

Laurita Fernández y Agustín Neglia viajaron al Antiguo Egipto con inteligencia artificial

En esta cuarta entrega, Neglia aparece caracterizado como faraón y Laurita Fernández como una mujer del Antiguo Egipto. A través de la inteligencia artificial, ambos viajan 4.500 años atrás para descubrir cómo se construyeron las pirámides y cuáles fueron los desafíos que implicó levantar una de las obras más impresionantes de la Antigüedad.

Laurita Fernández

El episodio explica cómo se transportaban los bloques de piedra por el río Nilo en embarcaciones, de qué manera los trabajadores los arrastraban mediante trineos y cuerdas y qué organización se necesitaba para coordinar a miles de personas.

Además, muestra la magnitud de la Gran Pirámide de Guiza, que originalmente alcanzó unos 146,5 metros de altura y fue durante milenios la construcción más alta del mundo.

Qué es Modo IA, el formato digital de Agustín Neglia

Agustín Neglia

Conocido por su trabajo en Modo Selfie, Agustín Neglia apuesta ahora a un formato que combina su experiencia como viajero y comunicador con las posibilidades visuales de la inteligencia artificial.

Modo IA propone recorridos por otros tiempos y lugares, con invitados reconocidos y contenidos que transforman la historia y la cultura general en entretenimiento para las plataformas digitales.