Laurita Fernández vive un gran presente, no sólo a nivel profesional sino también personal. En pareja con Matías Busquet, quien mantiene un perfil bajo en redes sociales, la bailarina disfruta de su día a día con él y con Miel, su perra.

Laurita encontró en Miel una compañera completamente incondicional. Sin embargo, en las últimas horas se vio traicionada con su “perrhija”. Y es que la bailarina y su novio hicieron el divertido challenge donde cada uno tenía que salir corriendo para lados contrarios para ver con quién de ellos prefería irse.

“Uno los cría para que después te traicionen…“, escribió Fernández en la publicación de Instagram donde subió el video de la ”traición" de Miel. Si bien se queda pensando unos segundos al ver que sus dueños se separan, la perra termina optando por el lado de Matías.

Laurita Fernández sintió la traición por parte de Miel (Video: Instagram @holasoylaurita)

LAURITA FERNÁNDEZ CELEBRÓ EL CUMPLEAÑOS DE MIEL

A mediados de septiembre, Laurita Fernández acudió a sus redes sociales para dedicarle a Miel unas sentidas palabras por su cumpleaños y le contó a sus seguidores lo que significó para ella la llegada de su “perhija” a su vida.

Junto a una recopilación de imágenes y videos donde aparece ella y también su novio junto a Miel, la bailarina le escribió una sentidas palabras a su peluda amiga que hoy la acompaña en cada paso que da. “Hoy cumple 3 años el primer amor de mi vida!!!”, empezó escribiendo en la publicación.

(Foto: Instagram @holasoylaurita)

Luego, contó qué significó para ella la llegada de Miel a su vida. “Esta virginiana que me cambió la vida, que me despierta con besos todas mañanas y endulza a todos con su cariño y amor infinito…”, agregó la bailarina.

(Foto: Instagram @holasoylaurita)

Junto a varias postales y videos de los últimos tres años juntas, Laurita cerró: “Te amo con el alma MIEL! Gracias por elegirme para acompañar tu vida”.