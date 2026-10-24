Charly García festejó su cumpleaños número 75 en una celebración que reunió a familiares, amigos y numerosas figuras del espectáculo y la música. El legendario músico argentino vivió una noche especial rodeado de afectos y personalidades que se acercaron para acompañarlo en este nuevo aniversario.
Entre los famosos que estuvieron presentes se destacaron Graciela Borges, Carlos Vives, Fito Páez, Brenda Asnicar, Mariana Fabbiani y Ricardo Mollo, entre otros invitados y desde Ciudad te mostramos las fotos. La celebración convocó a reconocidas figuras de distintos ámbitos, que compartieron el festejo de uno de los máximos referentes del rock nacional.
El cumpleaños de Charly García se convirtió en uno de los encuentros destacados de la escena artística, con la presencia de familiares, amigos y reconocidas personalidades. A sus 75 años, el músico continúa siendo una figura fundamental de la cultura argentina, y su celebración en La Fábrica reunió a grandes nombres de la música y el espectáculo para homenajearlo en una fecha muy especial.
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LAS FOTOS DEL CUMPLEAÑOS DE CHARLY GARCÍA: LOS FAMOSOS QUE LO ACOMPAÑARON
Fotos: Movilpress.