Carlos Vives, Brenda Asnicar y Fito Páez en el cumpleaños de Charly García (Fotos: Movilpress).

Charly García festejó su cumpleaños número 75 en una celebración que reunió a familiares, amigos y numerosas figuras del espectáculo y la música. El legendario músico argentino vivió una noche especial rodeado de afectos y personalidades que se acercaron para acompañarlo en este nuevo aniversario.

Entre los famosos que estuvieron presentes se destacaron Graciela Borges, Carlos Vives, Fito Páez, Brenda Asnicar, Mariana Fabbiani y Ricardo Mollo, entre otros invitados y desde Ciudad te mostramos las fotos. La celebración convocó a reconocidas figuras de distintos ámbitos, que compartieron el festejo de uno de los máximos referentes del rock nacional.

Charly García celebró su cumpleaños (Foto: Movilpress).

El cumpleaños de Charly García se convirtió en uno de los encuentros destacados de la escena artística, con la presencia de familiares, amigos y reconocidas personalidades. A sus 75 años, el músico continúa siendo una figura fundamental de la cultura argentina, y su celebración en La Fábrica reunió a grandes nombres de la música y el espectáculo para homenajearlo en una fecha muy especial.

LAS FOTOS DEL CUMPLEAÑOS DE CHARLY GARCÍA: LOS FAMOSOS QUE LO ACOMPAÑARON

Charly García celebró su cumpleaños (Foto: Movilpress).

Carlos Vives en el cumpleaños de Charly García (Foto: Movilpress).

Beto Caseell en el cumpleaños de Charly García (Foto: Movilpress).

Carlos Vives en el cumpleaños de Charly García (Foto: Movilpress).

Joaquín Levinton en el cumpleaños de Charly García (Foto: Movilpress).

Zorrito Von Quintero en el cumpleaños de Charly García (Foto: Movilpress).

Carlos Vives en el cumpleaños de Charly García (Foto: Movilpress).

Fito Páez en el cumpleaños de Charly García (Foto: Movilpress).

Charly García celebró su cumpleaños (Foto: Movilpress).

Charly García celebró su cumpleaños (Foto: Movilpress).

Charly García celebró su cumpleaños

Brenda Asnicar en el cumpleaños de Charly García (Foto: Movilpress).

Mariana Fabbiani en el cumpleaños de Charly García (Foto: Movilpress).

Rosario Ortega en el cumpleaños de Charly García (Foto: Movilpress).

Ricardo Mollo en el cumpleaños de Charly García (Foto: Movilpress).

Graciela Borges en el cumpleaños de Charly García (Foto: Movilpress).

Charly García celebró su cumpleaños (Foto: Movilpress).

Fotos: Movilpress.