Charly García cumple 75 años este viernes 23 de octubre y su figura continúa siendo una de las más importantes de la historia de la música argentina. Con una trayectoria atravesada por canciones que marcaron generaciones, declaraciones polémicas y una personalidad irreverente, el músico construyó un legado que trascendió los escenarios.
Nacido en Buenos Aires en 1951, Carlos Alberto García Moreno revolucionó el rock nacional desde sus primeros pasos en Sui Generis, junto a Nito Mestre. Más tarde, consolidó su talento con La Máquina de Hacer Pájaros y Serú Girán, antes de iniciar una carrera solista que lo convirtió en una referencia cultural.
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Discos como Clics modernos, Piano bar y Parte de la religión dejaron canciones que siguen vigentes. Pero su influencia no se limitó a la música: sus frases, ocurrencias y reflexiones también se transformaron en parte de la cultura popular argentina.
LAS 15 FRASES MÁS RECORDADAS DE CHARLY GARCÍA
A lo largo de su vida, el artista protagonizó entrevistas, conciertos y apariciones públicas en las que dejó declaraciones que todavía circulan entre sus seguidores.
Estas son algunas de las expresiones más emblemáticas que se le atribuyen, junto con fragmentos de canciones que reflejan su manera de entender el mundo.
- “¿Yo más grande que Lennon? Sí, porque lamentablemente Lennon se murió”. Una de sus respuestas más provocadoras al hablar de sus referentes musicales.
- “Maradona es el 10, yo soy el 9”. Una comparación futbolera que refleja su particular sentido del humor.
- “Lo que pasa es que yo hago el gol y no vale porque estoy en offside, siempre estoy un paso más adelante que los demás”. Su manera de explicar por qué muchas veces se sintió incomprendido.
- “Si alguien me dice que no le gustan Los Beatles ya no confío tanto en él”. Una declaración sobre la importancia que tuvo la banda británica en su formación artística.
- “Mi capricho es ley”. Una expresión que resume su personalidad desafiante.
- “El éxito es eso que te pasa después de un montón de piñas”. Una reflexión sobre las dificultades que atravesó durante su carrera.
- “Esta es la primera cosa deportiva que realmente estoy disfrutando”. La frase que pronunció después de su recordado salto a una pileta desde el noveno piso de un hotel en Mendoza.
- “Yo no hago denuncias, querida, no soy botón. Pero mi ejército, ¡rompa todo!”. Una de sus declaraciones más explosivas.
- “Say no more”. Las tres palabras en inglés, que significan “no digas más”, terminaron convirtiéndose en una marca de identidad del músico.
- “Cada cual tiene un trip en el bocho”. Un fragmento de Promesas en el bidet, una de las canciones de Piano bar.
- “¿Por qué no me dejás, si es que solo soy un vicio?”. Una de las líneas más reconocidas de Tu vicio, incluida en el álbum Influencia.
- “La ciudad se nos mea de risa, nena”. Una expresión de Eiti Leda, canción de Serú Girán.
- “Hace tiempo que no leo ni veo nada”. El comienzo de una reflexión crítica presente en Bancate ese defecto, de Clics modernos.
- “No voy a esperar que el destino hable por mí”. Una frase de Tu amor, canción grabada junto a Pedro Aznar para Tango 4.
- “La libertad no es una pelea”. Una expresión presente en su obra que sintetiza uno de los temas recurrentes de sus composiciones.