Charly García cumple 75 años este viernes 23 de octubre y su figura continúa siendo una de las más importantes de la historia de la música argentina. Con una trayectoria atravesada por canciones que marcaron generaciones, declaraciones polémicas y una personalidad irreverente, el músico construyó un legado que trascendió los escenarios.

Nacido en Buenos Aires en 1951, Carlos Alberto García Moreno revolucionó el rock nacional desde sus primeros pasos en Sui Generis, junto a Nito Mestre. Más tarde, consolidó su talento con La Máquina de Hacer Pájaros y Serú Girán, antes de iniciar una carrera solista que lo convirtió en una referencia cultural.

Discos como Clics modernos, Piano bar y Parte de la religión dejaron canciones que siguen vigentes. Pero su influencia no se limitó a la música: sus frases, ocurrencias y reflexiones también se transformaron en parte de la cultura popular argentina.

LAS 15 FRASES MÁS RECORDADAS DE CHARLY GARCÍA

A lo largo de su vida, el artista protagonizó entrevistas, conciertos y apariciones públicas en las que dejó declaraciones que todavía circulan entre sus seguidores.

CTBA - Sala Martín Coronado Por: Manuel Pose Varela

Charly García está internado en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento.

Estas son algunas de las expresiones más emblemáticas que se le atribuyen, junto con fragmentos de canciones que reflejan su manera de entender el mundo.