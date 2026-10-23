La preocupación por Felipe Pettinato volvió a instalarse en el mundo del espectáculo. En las últimas horas, el hijo de Roberto Pettinato habría sido internado nuevamente y la noticia se conoció en Sálvese Quien Pueda, donde brindaron detalles sobre su situación actual y el difícil momento que atraviesa su entorno familiar.

La encargada de dar la información fue Pía Shaw, quien presentó el tema como un último momento y explicó que la noticia había llegado recientemente a la producción del ciclo de América: “Sí, lamentablemente confirmar que, una vez más, Felipe Pettinato está internado”, anunció la periodista en vivo.

Según explicó, la internación en un hospital público estaría relacionada principalmente con su salud mental, aunque evitó dar precisiones sobre el lugar en el que se encuentra y aclaró que todavía no contaba con información suficiente para confirmar todos los detalles.

Foto: Instagram (@felipettinato)

Durante el programa, Shaw señaló que el estado de salud de Pettinato es una situación que viene trabajando desde hace tiempo, acompañado por sus seres queridos: “Obviamente, todo esto tiene que ver con su situación de su salud mental, digamos, algo que viene trabajando mucho él en lo personal y rodeado de su familia”, explicó la panelista.

En medio de la noticia, también hubo referencias al esfuerzo que realiza la familia para acompañar a Felipe en este momento: “Seguramente tiene que ver con todo lo que viene atravesando en los últimos años. Y una familia que le pone todo a lo que pasa cuando tenés a alguien en estas condiciones”, cerró Pía.

Pía Shaw: “Sí, lamentablemente confirmar que, una vez más, Felipe Pettinato está internado”.

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ORDENARON EL ARRESTO DOMICILIARIO DE FELIPE PETTINATO EN UNA CAUSA POR ESTAFAS Y FALSIFICACIÓN

Felipe Pettinato volvió a quedar envuelto en un fuerte escándalo judicial. Según revelaron en TN, la Justicia ordenó el arresto domiciliario del hijo de Roberto Pettinato en el marco de una causa paralela vinculada a presuntas estafas y falsificación de recetas.

La información fue detallada al aire por el periodista Ignacio González Prieto, quien explicó que la investigación se desprende de la causa por la muerte de Melchor Rodrigo, el médico y amigo íntimo de Pettinato.

“Es una causa paralela a la muerte de Melchor Rodrigo. Le descubrieron 27 hechos de estafa reiterada y 28 hechos de falsificación de documentos privados en concurso real”, precisó el periodista en vivo.

Foto: Instagram (@felipettinato)

¿De qué se acusa concretamente a Felipe Pettinato? De haber utilizado recetas y sellos médicos pertenecientes a Rodrigo para adquirir psicofármacos de manera ilegal: “Le robó al amigo recetas y sellos médicos, se hacía su propia receta y con eso iba a la farmacia y compraba fármacos”, explicaron al resumir el planteo judicial.

Además, remarcaron un agravante clave: el neurólogo no era oficialmente su médico de cabecera ni lo atendía regularmente como paciente al momento de los hechos investigados.

“Es una causa paralela a la muerte de Melchor Rodrigo. Le descubrieron 27 hechos de estafa reiterada y 28 hechos de falsificación de documentos privados en concurso real”.

La situación judicial de Pettinato se complica todavía más porque actualmente tiene una condena de tres años de prisión en suspenso, vinculada a dos causas: el estrago culposo por la muerte de Melchor Rodrigo y una causa por abuso sexual simple.

“Si hay otra condena, esa prisión en suspenso se activa”, explicaron en el noticiero, dando cuenta de la delicada situación procesal que enfrenta el mediático.

De acuerdo con lo informado, la modalidad de detención podría ser con prisión domiciliaria, permitiéndole únicamente salir de su casa para continuar tratamientos relacionados con sus adicciones.