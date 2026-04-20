La tranquilidad de Felipe Pettinato del lunes por la mañana, horas antes de que se conozca la sentencia por la muerte de Melchor Rodrigo era total. “Estoy muy bien. Muy tranquilo”.

La declaración, de quien al rato sería condenado por incendio culposo seguido de muerte, fue cuando iba a descubrir su destino en la casa de Tamara Pettinato, su hermana y principal soporte emocional.

“Yo soy inocente. A lo largo de este juicio se supieron muchísimas cosas que han brindado bastante tranquilidad”, continuó en diálogo con A la Tarde.

Luego, Felipe insistió en que Melchor era su compañero de consumo y que fue “demostrado en el juicio”, donde evitó la prisión efectiva pese a que ya contaba con otros nueve meses en suspenso por abuso sexual simple.

Qué pasó en la noche que se un incendio se cobró la vida de su amigo

Muy lúcido, sereno y cuidadoso en la elección de las palabras explicó: “Para mí fue una tragedia de la cual prefiero no opinar. Era un gran amigo mío. (...) En algún momento brindaré una entrevista y podré hablar de varias cuestiones”.

“Mi familia estaba presente, por supuesto. Se han dicho muchísimas mentiras”, se quejó sin entrar en detalles.

Al final, Felipe Pettinato se abstuvo de dedicarle palabras a la familia de Melchor Rodrigo porque en tal caso “se las diría a ellos en privado”.