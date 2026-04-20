La condena a Felipe Pettinato en la causa que juzgaba las causas de la muerte de Melchor Rodrigo tuvo sabor amargo para la familia del neurólogo, y su hermano explotó en DDM.

Es que si bien el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) porteño N°14 le achachó el delito de incendio culposo seguido de muerte, sólo le dio dos años y tres meses de pena, lo que sumado a los nueve meses que tenía en suspenso por abuso sexual simple completaron los tres años. Es decir, el límite por el cuál evitó la prisión efectiva.

“Es un día muy difícil”, afirmó Hernán Rodrigo.

Foto: Instagram (@felipettinato)

“Nunca hubiéramos comprendido que íbamos a llegar a esto. Yo no veo un fallo donde los jueces no tuvieron información suficiente para poder hacer su trabajo como corresponde”, continuó contra el tribunal en DDM.

De ahí que el fallo será apelado tanto por la querella con la idea de que Pettinato vaya preso, como por la defensa para que Felipe sea absuelto de todos los cargos.

La crítica a la Justicia

“Es como no hubiesen leído el informe de bomberos, sobre que el fuego empezó en las partes inferiores de mi hermano, con un líquido ascelerante y un encendedor que nunca se encontró...”, apuntó.

Hernán, el hermano de Melchor Rodrigo, tras la condena a Felipe Pettinato.

“Me limitaría nada más que a decir que mi mamá está en una situación muy jorobada. Se quedó sin su hijo y sin su marido. Porque el viejo esto no lo pudo soportar”.

“Esperábamos tener jueces coherentes que fueran a ver las pruebas, ya que este chico no declaró jamás. Ni declaró ni siquiera en la última jornada”, cerró el hermano de Melchor Rodrigo furioso por el silencio de Felipe hasta en el alegato final.

Con esa estrategia legal Felipe Pettinato logró que se determine que no tuvo intención de matar, y que además en el momento pidió ayuda para salvar a su amigo de las llamas.