La muerte de Luis Brandoni generó una profunda conmoción en el mundo artístico y político argentino. En medio del dolor por su partida, una antigua entrevista del actor volvió a cobrar una dimensión inesperada: frases que en su momento sonaron como una reflexión sobre el paso del tiempo hoy resuenan como un mensaje de despedida cargado de emoción.

Con la serenidad que siempre lo caracterizó, Brandoni había hablado sobre el futuro en una entrevista con La Nación, el cierre de una etapa y el deseo de encontrar paz al final del camino. Sus palabras, escuchadas hoy, parecen anticipar el adiós de una de las figuras más importantes de la cultura nacional.

LUIS BRANDONI Y SU MENSAJE MÁS CONMOVEDOR

“Encontrarle un final dichoso a mi final. Eso es el futuro. A mí me parece”, expresó el actor en aquella charla. Lo que parecía una simple reflexión personal terminó convirtiéndose, tras su fallecimiento, en una especie de testamento emocional.

Lejos del dramatismo, Luis Brandoni hablaba de despedirse en paz, con dignidad y con la tranquilidad de haber vivido intensamente. La frase dejó en evidencia a un hombre consciente del tiempo, pero también reconciliado con su historia.

Otra de las expresiones que hoy conmueve especialmente fue cuando dijo: “Voy a ver si yo me armo un futuro dichoso, decir: está bien, llegó el momento de dar las hurras”.

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La metáfora, cargada de elegancia y aceptación, hoy toma una fuerza enorme. Brandoni parecía imaginar un cierre celebratorio para una trayectoria marcada por el talento, el compromiso y la pasión por su profesión.

LUIS BRANDONI Y SU AMOR POR LA ARGENTINA

A lo largo de su vida, Luis Brandoni nunca separó su destino personal del rumbo del país. En esa misma entrevista lo dejó claro al afirmar que “gran parte del porqué de mi vida fue la suerte o la mala suerte, o el mal momento del país”.

Militante histórico de la democracia, defensor de la cultura y voz activa en debates públicos, entendía que la realidad argentina había atravesado cada etapa de su existencia. “Eso me importó mucho siempre, todo, todos los días”, sostuvo.