Oriana Sabatini vivió un cumpleaños inolvidable este 19 de abril. La cantante y actriz llegó a los 30 años atravesando uno de los momentos más importantes de su vida: el primero desde que se convirtió en madre de Gia, la bebé que nació hace apenas un mes y revolucionó por completo su presente.

A través de sus redes sociales, la artista compartió una tierna postal junto a la pequeña y resumió sus emociones con una frase que enterneció a sus seguidores: “Cumpliendo 30 con el regalito que nos hicimos”.

Además, se sinceró sobre el proceso de maternidad y la llegada de su hija con palabras llenas de sensibilidad: “Tardó nueve meses en llegar. Me vino sin manual. Es perfecto”. La publicación rápidamente se llenó de mensajes de cariño y felicitaciones.

PAULO DYBALA SORPRENDIÓ A ORIANA SABATINI EN SU CUMPLEAÑOS

Quien también se hizo presente públicamente fue Paulo Dybala, pareja de Oriana, que compartió imágenes íntimas de la cotidianeidad familiar y le dedicó un mensaje cargado de amor.

“¡Feliz cumple mamita hermosa! Gracias por todo lo que hacés por nosotros... Te amamos con el alma y corazón”, escribió el futbolista, dejando en evidencia la felicidad que atraviesan como familia.

Oriana Sabatini cumplió 30 años y celebró junto a Gia y Dybala: “Con regalito”. Crédito: Instagram

Conmovida por el gesto, Oriana respondió con una frase que reflejó el momento que vive: “No me entra tanto amor en el corazón”.

CATHERINE FULOP Y TIZIANA SABATINI TAMBIÉN LA SALUDARON

El cumpleaños de Oriana Sabatini también estuvo rodeado por el afecto de su familia. Su madre, Catherine Fulop, le dedicó un sentido mensaje en redes sociales donde expresó todo su orgullo por verla en esta nueva etapa.

“Mi amor, orgullosa es poco. Emocionada también. Sos todo lo que soñé… y mucho más”, escribió la conductora.

Por su parte, Tiziana Sabatini no quiso quedarse afuera de los saludos y le dejó unas cálidas palabras a su hermana: “Feliz cumpleaños a mi persona favorita de este planeta, te amo”.