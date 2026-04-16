La cantante y actriz Oriana Sabatini mostró la tapa de su primer libro, “Podría quedarme acá”, una novela que comenzó a escribir hace dos años.

A través de su cuenta de Instagram, la mamá de Gia compartió una serie de imágenes que muestran tanto el diseño de la portada como el detrás de escena del proceso creativo. “La primera foto es la tapa de la novela que arranqué a escribir hace dos años”, escribió.

Oriana Sabatini celebró la preventa de su primer libro (Foto: Instagram/@orianasabatini).

Sabatini explicó que la tapa es una fotografía producida y que el concepto visual está vinculado con el mundo de la tanatopraxia (el conjunto de técnicas aplicadas a un cadáver para su higienización, conservación, embalsamamiento, restauración y reconstrucción estética).

Oriana Sabatini celebró la preventa de su primer libro (Foto: Instagram/@orianasabatini).

En su posteo, también dejó ver el costado más íntimo del proceso: confesó que lloró al terminar el manuscrito y que atravesó constantes cambios emocionales mientras escribía. “Sabía que iba a extrañar a los personajes”, expresó.

Oriana Sabatini celebró la preventa de su primer libro (Foto: Instagram/@orianasabatini).

Oriana Sabatini celebró la preventa de su primer libro (Foto: Instagram/@orianasabatini).

Cuánto cuesta el libro de Oriana Sabatini

Oriana Sabatini celebró la preventa de su primer libro (Foto: Instagram/@orianasabatini).

El libro “Podría quedarme acá” ya se consigue online: en Mercado Libre figura con un precio de $29.999, con la posibilidad de abonarlo en 6 cuotas.

Oriana Sabatini celebró la preventa de su primer libro (Foto: Mercado Libre).

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