Paulo Dybala y Oriana Sabatini dejaron de lado el bajo perfil y sorprendieron a sus seguidores al mostrar cómo vivieron un domingo fuera de serie en Italia. La pareja compartió postales familiares, momentos de relax y hasta una aparición inesperada junto a Robert Pattinson, el protagonista de Batman.

En la primera imagen que publicó el futbolista, se lo vio posando junto a Oriana, quien tenía en brazos a su hija recién nacida, Gia. Los tres disfrutaron de un día de sol pleno, mostrando la intimidad de su vida familiar lejos de los flashes y el ruido mediático.

Paulo Dybala y Oriana Sabatini con Robert Pattinson (Foto: Instagram @paulodybala)

Pero el domingo no terminó ahí. Dybala y Sabatini también asistieron a la avant premiere de la película El Drama, donde se cruzaron nada menos que con Robert Pattinson y el director Kristoffer Borgli. La foto de los cuatro juntos rápidamente se volvió viral y generó revuelo entre los fanáticos, que no esperaban ver al delantero argentino codeándose con figuras de Hollywood.

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El futbolista no solo mostró su faceta más familiar, sino que también compartió detalles de su recuperación física. En una de las imágenes, Dybala exhibió el tratamiento que realiza en su rodilla para poder volver a estar al 100% en la cancha. Además, posó con un look canchero: campera de cuero, pantalón negro y zapatillas deportivas.

Lejos de la exposición constante, Dybala y Sabatini eligen mostrar solo algunos momentos de su día a día. Sin embargo, este domingo decidieron abrir las puertas de su intimidad y mostrar cómo combinan la vida familiar con eventos de alto perfil y el cuidado de la salud.

Paulo Dybala y Oriana Sabatini con su hija Gia (Foto: Instagram @paulodybala)

La presencia de Robert Pattinson en su jornada fue la frutilla del postre y dejó en claro que la pareja argentina no solo disfruta de su presente, sino que también se anima a vivir experiencias únicas y rodearse de grandes figuras internacionales.

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