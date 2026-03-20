El lunes 2 de marzo de 2026, en el Hospital Gemelli de Roma, nació Gia, hija de Paulo Dybala y Oriana Sabatini para llenar de felicidad a la familia, especialmente a Catherine Fulop.

La venezolana se encuentra en Roma para acompañar a su hija de manera constante y lanzó las Crónicas de una abuela en Italia.

En ese marco, Catherine Fulop publicó contenido en su cuenta de TikTok. En el video relata cómo es su día a día desde que sale de su casa hasta que cuida a su nieta Gia.

Catherine Fulop reveló cómo es su nueva vida: “Crónicas de una abuela en Italia” (Foto: captura de Instagram/@orianasabatini).

CATHERINE FULOP: “CRÓNICAS DE UNA ABUELA EN ITALIA”

“Yo estoy a las afueras de Roma, mi hija en realidad. Estoy en un apartamento a unos minutos caminando a la casa de mi hija. Me levanto tempranito para ir a cuidar a mi nieta”, empezó.

Y luego reflexionó: “No sé si ustedes sabían. Yo antes me levantaba divina, súper sexi, iba al gimnasio a moldear todo este cuerpote. Bueno, ahora mírenme, mi nuevo trabajo. Yo recogiendo las migajas de amor que me da mi nieta”.

Finalmente, analizó: “Y bueno, la vida tiene prioridades. A mí no es que me encante hacer gimnasia ni nada de eso, pero está bueno para el cuerpito. Hoy mi prioridad está en acompañar, en este nuevo trabajo”.