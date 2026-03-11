Oriana Sabatini celebró el cumpleaños número 61 de su mamá, Catherine Fulop, con un mensaje muy especial que compartió en sus historias de Instagram. La cantante publicó una imagen familiar en la que se puede ver a la actriz venezolana interactuando con la pequeña Gia, su primera nieta.

En la postal, la flamante abuela aparece sentada en un sillón mientras observa con ternura a la bebé. Sobre la foto, Oriana escribió un mensaje breve pero muy emotivo dedicado a su mamá: “Feliz cumple a la mejor mamá y ahora también abuela. Te amo infinito”.

El saludo de Oriana Sabatini a Catherine Fulop por su cumpleaños (Foto: captura de Instagram/@orianasabatini).

El saludo rápidamente llamó la atención de los seguidores de la familia Sabatini-Fulop, que siguen de cerca esta nueva etapa que atraviesan tras el nacimiento de la pequeña, uno de los momentos más esperados para Catherine como abuela primeriza.

CATHERINE FULOP VIVE A PLENO SU ROL DE ABUELA DE GIA

La actriz, que nació en Caracas y desarrolló gran parte de su carrera en Argentina, celebró su cumpleaños en medio de un momento muy especial: su debut como abuela. Catherine Fulop nació el 11 de marzo de 1965 y es madre de Oriana y Tiziana Sabatini.

Catherine Fulop habló sobre cómo va a criar a Gia, su primera nieta. Crédito: Instagram

La llegada de Gia, la hija de Oriana Sabatini y el futbolista Paulo Dybala, marcó un antes y un después para toda la familia. La bebé nació en Roma el 2 de marzo de 2026 y desde entonces generó una ola de ternura en redes sociales. De hecho, Fulop viajó a Italia para acompañar a su hija durante el nacimiento y los primeros días de la pequeña.

