La llegada de Gia, la hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala sigue generando momentos de pura emoción en la familia. Esta vez fue Tiziana Sabatini quien mostró en redes sociales cómo su mamá, Catherine Fulop, disfruta de su nuevo rol de abuela.

A través de una historia de Instagram, la influencer compartió una imagen muy íntima dentro de su casa: se ve a Fulop inclinándose sobre un sillón mientras sostiene con ternura a la pequeña Gia en brazos.

Catherine Fullop en su rol de abuela (Foto: Instagram/@tizianasabatinif).

La escena, capturada en un ambiente cálido y familiar, muestra a la actriz completamente concentrada en la bebé, en un gesto que refleja la felicidad que vive la familia desde el nacimiento de la niña.

EL TIERNO MENSAJE DE TIZIANA SABATINI PARA SU MAMÁ

Sobre la imagen, Tiziana escribió un mensaje dedicado a su mamá que dejó ver toda su admiración:“Feliz cumple a la mejor mamá y ahora abuela. Te amo”, junto a un corazón blanco y mencionando la cuenta de la actriz.

Desde el nacimiento de Gia, Catherine Fulop se mostró muy emocionada por esta nueva etapa en su vida. La actriz incluso había contado en varias entrevistas que convertirse en abuela era uno de los momentos más esperados para ella.

Catherine Fulop, Tiziana y Ova Sabatini (Foto Instagram)

Ahora, gracias al posteo de Tiziana, quedó registrado uno de esos instantes cotidianos que reflejan la felicidad de la familia: Catherine disfrutando de su nieta en brazos y viviendo a pleno su flamante rol de abuela.

