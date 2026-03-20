A pocos días del nacimiento de Gia, su primera hija con Oriana Sabatini, Paulo Dybala compartió una imagen que conmovió a sus seguidores y rápidamente se volvió viral.

El futbolista de la Roma publicó en sus redes sociales una tierna foto de la recién nacida luciendo su camiseta, junto a un mensaje breve pero cargado de emoción: “Forza Roma”.

Paulo Dybala derritió las redes con una foto de su hija (Foto de Instagram @paulodybala)

La postal no tardó en conquistar corazones y cosechar miles de reacciones, combinando el amor por su hija con su presente futbolístico en el club italiano.

Oriana Sabatini reveló el inesperado origen del nombre de su hija con Paulo Dybala (Foto: Instagram)

Oriana Sabatini contó cuándo empezó el trabajo de parto de Gia: “En el tercer gol de la Roma”

Gia nació el pasado 2 de marzo y es la primera hija de la pareja. Días atrás, Oriana había contado detalles muy particulares del parto, que comenzó nada menos que en el estadio de la Roma, mientras veía jugar a Dybala.

“El parto fue natural. Entré en trabajo de parto en el tercer gol de la Roma. ¡Era un partidazo!”, relató entre risas en Sería Increíble (Olga).

Según explicó, empezó a sentir un dolor distinto tras festejar un gol y decidió controlar las contracciones con una aplicación: “Eran cada cinco minutos”.

A partir de ahí, todo avanzó rápidamente. Aunque estaba cerca del hospital, tuvo que pasar primero por su casa porque no tenía preparado el bolso. “Estuve una hora en la bañera y ahí el dolor empezó a ponerse fuerte”, recordó.

Finalmente, Gia nació en perfectas condiciones y ahora sus papás disfrutan de los primeros días en familia, compartiendo momentos que ya enternecieron a miles en redes sociales.