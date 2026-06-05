El caso por el femicidio de Agostina Vega sumó un nuevo capítulo impactante con la detención de Osvaldo Fassetta, el segundo arrestado en la investigación.

Pero la historia de Fassetta ya estaba marcada por la tragedia: en 2019, su hija Evelyn Estefanía Fassetta fue detenida por asesinar a su novio de una puñalada.

La madrugada del 15 de diciembre de ese año, Evelyn, que tenía 21 años, protagonizó una escena brutal en una casa de barrio General Bustos, en Córdoba.

Según la investigación, durante una discusión, le cortó el cuello a Sergio Galván con una cuchilla de 30 centímetros. El hombre, de 34 años, agonizó unos minutos y murió en el lugar.

Los vecinos recordaron que Evelyn salió a la calle ensangrentada, pidiendo desesperadamente ayuda para que llamaran a una ambulancia.

Sin embargo, la fiscal Bettina Croppi ordenó su detención y traslado a la Cárcel de Bouwer, imputada por homicidio calificado por el vínculo. Días después, la joven fue internada en el hospital Neuropsiquiátrico para ser estabilizada.

Un dato clave para la causa fue que, horas antes del crimen, la pareja había salido a bailar y regresó a la casa de Homamay 1335 cerca de las 4 de la mañana.

Tini Stoessel pidió justicia y cuestionó la persistencia de los femicidios en la Argentina. Por: Captura

Quién es Osvaldo Fassetta y cómo quedó involucrado en el caso Agostina Vega

Ahora, la Justicia puso el foco en Osvaldo Fassetta, amigo de Claudio Barrelier (el primer detenido) y acusado de encubrimiento agravado.

Fassetta fue arrestado este jueves, después de dar varias entrevistas en las que relató detalles sobre la búsqueda de Agostina.

El vínculo entre Fassetta y Barrelier surgió hace unos diez meses en el ambiente del fútbol, ya que ambos son hinchas de Instituto.

Más tarde, Barrelier le presentó a Agostina Vega y a su mamá, Melisa Heredia. Según el abogado de Fassetta, Eduardo Allende Medina, fue el propio Barrelier quien los acercó.

Fassetta vivió en la casa de Barrelier, uno de los lugares clave en la investigación. Por eso, los investigadores pusieron la lupa sobre sus movimientos y su relación con los protagonistas del caso.