Mariana Marx rompió el silencio en medio del escándalo por la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega. Luego de quedar señalada en las versiones que circularon sobre una presunta tercera en discordia, la mujer publicó un fuerte descargo en sus redes sociales y negó rotundamente que haya existido un romance entre el músico y Josefina Lynch.

En medio de las repercusiones que generaron las declaraciones de Prandi y el respaldo público que Juan Alberto Mateyko manifestó hacia Ortega, Marx decidió salir a aclarar su posición y cuestionó que su nombre quedara involucrado en una separación que, según remarcó, no le corresponde: “Quiero aclarar públicamente que jamás confirmé ningún romance entre Josefina Lynch y Emanuel Ortega. Todo eso es falso”, expresó en una historia de Instagram, con un mensaje contundente en el que buscó despegarse de las especulaciones.

En su publicación, Mariana también explicó cuál es su vínculo con las personas mencionadas en las versiones que circularon en los últimos días y aseguró que la información difundida sobre un supuesto romance no es cierta: “El novio de Josefina es íntimo amigo mío y también mi vecino”, aclaró, en referencia al hombre que mantiene una relación con Lynch, otra de las mujeres que quedó involucrada sentimentalmente con Emanuel.

Foto: Captura de Instagram Stories (@lamarx3333) Por: Fabiana Lopez

Además, manifestó su malestar por la exposición pública que tomó el tema y pidió que no se involucre a personas ajenas al conflicto sentimental: “Lamento muchísimo que se nos involucre y exponga públicamente en una separación de pareja que pertenece exclusivamente a sus protagonistas”, sostuvo.

Y cerró con un pedido de respeto por la intimidad de todos los involucrados: “Pido respeto por la privacidad de todas las personas que, sin tener nada que ver con esta situación, se ven injustamente involucradas”.

Foto: Instagram (@lamarx3333 y @jprandi)

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MARIANA BREY FULMINÓ A JULIETA PRANDI, EN MEDIO DE SU ESCANDALOSA SEPARACIÓN DE EMANUEL ORTEGA: “ME PARECE QUE ELLA...”

La separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega sigue dando que hablar y sumó una nueva voz crítica. Esta vez fue Mariana Brey quien analizó la ruptura y cuestionó públicamente la manera en que la modelo comunicó el final de la relación con el cantante.

Al aire de #ÁngelResponde, el programa que se transmite por Bondi Live, la panelista se mostró contundente al referirse al posteo de Prandi y puso en discusión la forma en que se habría manejado la situación, especialmente por las repercusiones que tuvo en el entorno de la pareja: “Qué mal la hace quedar todo esto a ella. O qué mal quedó ella, a sí misma después de lo que posteó”, lanzó Brey durante la charla, dejando en claro que su cuestionamiento apuntaba tanto al mensaje publicado como a las consecuencias que pudo haber generado.

“No sé si estará arrepentida, pero teniendo en cuenta todo lo que ella vivió de manera privada, que necesitó mucho de la Justicia y también de los medios de comunicación, que haga un posteo y que no aparezca nunca más. Me parece injusto”, agregó la panelista.

Foto: Instagram (@breymariana)

Asimismo, profundizó su postura con una reflexión sobre el efecto de las acciones propias en los demás: “Me refiero al dolor que vos causás haciendo lo que hacés. Porque hay un otro que se siente lastimado, ¿no se podía haber resuelto puertas adentro?“, indagó. Y cerró, tajante: ”Aparte lo hizo sin avisarle a nadie porque estaban todos sorprendidos”.