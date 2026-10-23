Julieta Prandi volvió a la carga y apuntó sin vueltas contra Juan Alberto Mateyko, luego de que el histórico locutor ratificara su postura en medio de la polémica por la separación de Emanuel Ortega. Lejos de bajar el tono del conflicto, la conductora cuestionó con dureza su defensa del músico y lanzó una frase que volvió a encender el escándalo.

El enfrentamiento entre ambos se profundizó después de que Mateyko cuestionara la manera en que Prandi hizo pública su ruptura con Ortega, con quien mantuvo una relación durante seis años. Tras las nuevas declaraciones del locutor, la modelo decidió responder, aunque dejó en claro que no tiene intenciones de entrar en una confrontación directa con él.

La respuesta de Prandi llegó a través de Santiago Riva Roy, panelista de El Diario de Mariana, a quien le hizo llegar un mensaje contundente sobre la postura del conductor radial: “Dice Julieta que ni siquiera merece la pena contestarle, que tiene un discurso muy violento en afán de apoyar a Emanuel y que le parece innecesario”, reveló el periodista al compartir las palabras de la conductora.

Foto: Instagram (@jprandi)

En medio del cruce, la conductora lanzó una frase que no pasó inadvertida y que apuntó directamente a la información que, según sus palabras, conoce el periodista sobre la ruptura: “Contale a Mateyko lo que vos sabés, a ver si lo sigue defendiendo”, expresó Prandi, en una declaración que volvió a poner el foco sobre los motivos de la separación y las versiones que circularon en torno al final de la relación.

Más allá de sus fuertes declaraciones contra Mateyko, Prandi también dejó ver el desgaste emocional que atraviesa en medio de la exposición pública de su separación. La conductora cerró su mensaje con una frase breve, pero cargada de angustia: “Te lo juro, no puedo más”.

Foto: Instagram: (@jmateyko)

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LA FUERTE REACCIÓN DE JULIETA PRANDI AL POLÉMICO POSTEO DE JUAN ALBERTO MATEYKO

Julieta Prandi rompió el silencio y fue contundente al referirse al posteo de Juan Alberto Mateyko, quien la mencionó en redes sociales en medio de una polémica tras compartir un comunicado anunciando su separación de Emanuel Ortega, a menos de un mes de casarse. En una nota que le dio a LAM, la modelo dejó en claro que el mensaje del conductor le generó malestar y cuestionó tanto el contenido de sus palabras como el respaldo que recibió de su ex.

Consultada sobre la publicación y sobre si había visto que Mateyko la había arrobado, Prandi evitó entrar en una discusión directa, pero no ocultó su incomodidad: “No sé si merece una opinión, un comentario, no sé, un posteo”, comenzó diciendo.

Luego, explicó que comprendía el vínculo afectivo que el conductor podía tener con la familia, aunque consideró que había otras maneras de expresar acompañamiento: “Entiendo que tiene cariño con la familia y el apoyo se puede brindar telefónicamente”, sostuvo.

Foto: Captura (América)

La modelo fue especialmente crítica con la manera en que Mateyko se expresó públicamente y cuestionó que mezclara situaciones que, según su mirada, no tenían relación con ella: “No sé si era necesario agredirme de una manera tan machista, mezclando la dictadura y la violencia de, pobre, la familia Gustavo Yankelevich, con el drama que vivieron”, manifestó en diálogo con el ciclo de América.

Y lanzó una pregunta que sintetizó su desconcierto frente a la publicación: “No sé qué tengo que ver yo en todo esto”, dijo. Y cerró, visiblemente angustiada: “Pero me dolió la aprobación de Emanuel también a ese posteo. Pero bueno, elecciones, decisiones”.