El saludo de Juan Alberto Mateyko a Emanuel Ortega en el día de su cumpleaños incluyó un fuerte repudio a Julieta Prandi, y luego de los mutuos reproches, el periodista y la modelo tendrán la posibilidad de resolver sus diferencias.

La fecha sería el “miércoles 4 de noviembre”, contó Juan Etchegoyen.

“Ese día a las 17 Mateyko va a estar ingresando al edificio de radio Mitre”, el mismo desde donde por las tardes Prandi hace Sarasa junto a Mariano Peluffo en La 100.

El columnista de Nuevo Día explicó que Juan Alberto “va a ir al programa de Fernando Bravo”.

La versión que confirma la infidelidad de Emanuel Ortega a Julieta Prandi (Foto de Ciudad Magazine)

La coincidencia de Prandi y Mateyko

Dado que la llegada de Juan Alberto Mateiko a los estudios del barrio de Recoleta coincide con el horario en que Julieta Prandi está al aire en la FM del Grupo Clarín, “se puede producir este encuentro incómodo”.

De ahí que se plantee la incógnita de si Prandi y Mayteko podrán hacer las paces, o por el contrario profundizar el conflicto...